El 43 Grupo del Ejército del Aire y el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, galardonados por los periodistas de Defensa

Acto de entrega de los XVII Premios de la Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF) - MARÍA JOSÉ MUÑOZ /MDE

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF) ha reconocido la labor del 43 Grupo del Ejército del Aire, al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, al periodista Emilio Andreu, al capitán Manuel Ángel Cuenca y a José Luis Grau en la entrega de premios que esta organización ha celebrado este miércoles en un acto presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En concreto, el 43 Grupo ha sido galardonado con el Premio Especial APDEF por su constante operatividad en la extinción de incendios forestales. La asociación ha valorado el "altísimo grado de eficacia y seguridad de la unidad", que el pasado verano alcanzó las 200.000 horas de vuelo desde su creación en 1971 sin registrar accidentes graves en las últimas dos décadas, a pesar de la extrema peligrosidad de sus misiones. Asimismo, la APDEF ha ensalzado su permanente afán de colaboración y estrecha cercanía con los profesionales de la información.

En cuanto al pintor Augusto Ferrer-Dalmau y el periodista Emilio Andreu, la APDEF ha querido reconocer 'ex equo' ambas trayectorias profesionales. En concreto, Ferrer-Dalmau ha sido galardonado por su continuada y prolija labor de difusión de la historia militar española a través de sus lienzos; y Andreu, por toda una vida profesional dedicada a la información militar desde Radio Nacional de España.

Por otro lado, el premio 'Bernardo Álvarez del Manzano', destinado a reconocer la profesionalidad y cercanía militar con los medios, ha sido otorgado de forma conjunta al capitán Manuel Ángel Cuenca y a José Luis Grau, ambos pertenecientes a la oficina de comunicación del Ejército del Aire y del Espacio.

Sobre la labor de los periodistas y de las Fuerzas Armadas, la ministra ha señalado que "cuando se produce el binomio de unos medios de comunicación serios, rigurosos, comprometidos, y unas Fuerzas Armadas excepcionales como las que tenemos, hacen que nos sintamos orgullosos de nuestro país, de España".

Además, Margarita Robles ha querido agradecer la labor de la periodista de TVE Yolanda Ferrer, quien ha cubierto este año por última vez el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la ministra también ha querido recordar a los militares que "desde Líbano hasta Murcia" dan "lo mejor de sí mismos". "Todos ellos merecen los premios de la APDEF", ha asegurado.

Robles ha puesto en el foco también las intervenciones de las Fuerzas Armadas en la extinción de los incendios forestales y ha defendido que incluso "en las peores circunstancias" habrá "un hombre o una mujer de las Fuerzas Armadas para ayudar a los ciudadanos, y habrá un excepcional y un magnífico periodista para contarlo".