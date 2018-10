7J.- Ortuondo (PNV) pide más unión en la UE para tener normas internacionales que hagan un mundo "más vivible"

Actualizado 02/05/2009 17:38:43 CET

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El europarlamentario del PNV, Josu Ortuondo, pidió hoy más unión entre todos los ciudadanos y países que conforman la Unión Europea para lograr unas normas internacionales "que hagan que todos podamos disfrutar de un planeta y un mundo más sostenible y vivible".

Ortuondo, que visitó la caravana informativa del Parlamento Europeo sobre las elecciones del 7 de junio que se inauguró hoy en Bilbao, consideró que "todavía no estamos lo suficientemente unidos y tenemos mucho camino que recorrer, y necesitamos esa unión porque hoy vivimos el mundo de la globalización, las fronteras entre los estados han desparecido y la dimensión de los estados más grandes son insuficientes para poder poner orden para que la globalización no sea una jungla y para que los poderosos en el mundo no se aprovechen de los más débiles".

Para el eurodiputado jeltzale, es necesaria una Europa "mucho más unidad para que pueda ser un actor en el concierto internacional y pueda hacer, junto con otros grandes actores, que tengamos unas normas internacionales que hagan que todos, los países del primer mundo, del segundo, del tercero y del cuarto, podamos disfrutar de un planeta y un mundo más sostenible y vivible".

Ortuondo afirmó que "si preguntáramos a los ciudadanos vascos qué cosas son las que más les preocupan en estos momentos, yo me atrevería a decir que en los primeros lugares iban a aparecer la nueva gripo, el paro, el desempleo y la economía". "Estas -destacó- son dos pequeñas pinceladas de los numerosos temas que a nuestro nivel se deciden en Europa".

Sin embargo, señaló que la mayoría de los ciudadanos "no nos damos cuenta de que en las instituciones europeas se deciden, se resuelven y se trabajan" cuestiones que afectan a "nuestra vida diaria". Así, señalo que cuando llega la hora de aplicar las decisiones que se adoptan en Bruselas o Estrasburgo, "como pasan por el parlamento del Estado o el vasco, parece que no vienen de allí, pero allí es donde se están cociendo todas las cuestiones que afectan a nuestra vida diaria".

A su juicio, lo importante es que los ciudadanos vascos se den cuenta de que las decisiones se toman en Europa y que el 7 de junio se participe en las elecciones europeas y se vote, "cada cual lo que considere oportuno, pero votar, porque en este Parlamento que vamos a elegir se van a tomar las grandes decisiones que nos afectan".

"El 7 de junio hay que ir a votar. Ojalá demos un gran ejemplo en Bilbao y en Euskadi de participación, porque nos interesa el futuro de todos nosotros".