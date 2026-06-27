El 98,2% de los afiliados de Vox respalda las cuentas de 2025, que reflejan una donación de dos millones a Disenso

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, en la sede nacional del partido. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 98,2% de los afiliados de Vox han respaldado este sábado la gestión económica del partido y han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio de 2025, que reflejan que la formación ese año más de 12 millones de euros de dinero público y otros 4,1 de aportaciones privadas, donó dos millones de euros a la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, y liquidó el préstamo que le concedió el banco húngaro MBH para afrontar las elecciones europeas de 2024.

Únicamente tenían derecho a voto los afiliados con más de nueve meses de antigüedad y al corriente de pago, unos 33.000 de los más de 71.000 que cuenta el partido, según datos del propio partido, y la votación ha tenido lugar en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Vox.

Según el desglose de las cuentas, a las que tuvo acceso Europa Press, Vox cerró 2025 con unos activos de 7,5 millones de euros. Percibió 6,3 millones de dinero público menos que en 2024, cuando recibió 18,5 millones. El grueso de los 12,2 millones percibidos corresponde a las subvenciones concedidas para gastos de funcionamiento, más de 7,2 millones, seguido de las aportaciones de los grupos institucionales, más de 4,4 millones. Además, siempre en 2025, Vox obtuvo 236.827 euros en subvenciones electorales.

3,8 MILLONES EN CUOTAS DE MILITANTES

Asimismo, ingresó 4,1 millones procedentes de financiación privada: 3,8 millones correspondientes a cuotas de los 71.194 afiliados --en 2024 eran 65.615--. El detalle muestra que fueron 20.931 euros de aportaciones de afiliados y cargos públicos --frente a los 56.356 de 2024--; 90.702 de donaciones y legados; y 172.111 euros de productos y actividades propias del partido --en 2024 fueron 119.387 euros--.

En referencia a los préstamos, la entidad magiar MBH, vinculada al ex primer ministro húngaro Viktor Orban, prestó a Vox más de dos millones de euros para encarar las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, ante el rechazo de los bancos españoles para dejarles dinero, justificó Vox en su momento. Según la memoria de Vox, los de Santiago Abascal terminaron de pagar el préstamo y los intereses derivados de 209.000 euros en 2025.

Vox pidió préstamos de 50.000 euros a Abanca y BBVA y por valor de 30.000 al Santander para hacer frente a las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre. En total, a cierre del año 2025, Vox les debe 130.356 euros.

Además, Vox tiene pendientes de cobro 3,1 millones de euros en subvenciones electorales: 1,3 millones de euros de las elecciones generales de 2023; 334.558 de las municipales de 2023; 210.380 de las extremeñas de 2025 y 1,1 millones de las elecciones europeas de 2024.

MÁS DE 3,9 MILLONES EN SUELDOS

Por otra parte, Vox gastó 3,9 millones de euros en sueldos y, de esa cifra, 73.499 euros se correspondieron con indemnizaciones, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.

En el apartado gastos también se refleja que Vox gastó más de un millón en el alquiler, suministros y otros gastos de sus sedes; 986.627 euros en viajes; más de un millón en publicidad, promoción y eventos; y 284.806 euros en alquiler de vehículos, cuotas y otros gastos.

Junto a los dos millones de euros donados a Disenso figuran otros 8.900 al grupo Europa y otros 11.750 a entidades no vinculadas, sin especificar. Vox también adelanta que ha cedido a su 'think tank' un millón de euros en lo que va de 2026. En total, el partido de Abascal ha cedido a Disenso casi 13 millones de euros en los últimos seis años.

Por otro lado, en el documento, Vox destaca las sanciones impuestas contra la formación por el Tribunal de Cuentas de 233.324 euros y 862.496 euros por irregularidades en donaciones, que el Tribunal Supremo ha anulado en 2025 y 2026.