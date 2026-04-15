Aagesen prevé firmar la próxima semana el convenio con el Gobierno de Chivite para la segunda fase del Canal de Navarra

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este miércoles en el Congreso que "espera" lograr la formalización del convenio entre el Gobierno y la Comunidad Foral para avanzar en la segunda fase del Canal de Navarra el próximo 21 de abril, un paso previo a la futura licitación de las obras.

Durante su respuesta a una interpelación de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la ministra ha defendido que se trata de una actuación "prioritaria" para el Ejecutivo y ha subrayado que el Ministerio de Transición Ecológica está completando los últimos trámites administrativos y técnicos necesarios antes de iniciar el proceso de licitación.

"El primero --de los hitos del cronograma-- va a ser el próximo día 21", ha señalado Aagesen, quien ha añadido que, una vez culminado ese paso, se avanzará hacia la licitación y ejecución de un proyecto "estratégico" para Navarra.

En este sentido, Aagesen ha explicado que la firma del nuevo convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Navarra responde a la necesidad "fundamental" de actualizar el marco jurídico vigente desde 1998 y definir las obligaciones de las distintas entidades implicadas en la actuación.

Según ha indicado, este acuerdo permitirá continuar con los procedimientos necesarios para garantizar "la viabilidad económica, técnica y ambiental" del proyecto, cuya segunda fase cuenta con una inversión estimada cercana a los 375 millones de euros.

Además, ha recordado que el Banco Europeo de Inversiones aprobó en enero un préstamo de 228 millones de euros a 30 años para financiar parte de la infraestructura, lo que ha calificado como "otro hito clave".

La ministra ha defendido que el proyecto ha seguido una tramitación "constante y rigurosa", incluyendo la declaración de impacto ambiental formulada en noviembre de 2024 y la aprobación técnica del expediente en noviembre de 2025, así como la reciente aprobación de los precios máximos y la relación de bienes afectados por las obras.

UPN RECLAMA UN CRONOGRAMA "CONCRETO"

Por su parte, el diputado de UPN ha criticado los retrasos acumulados en la tramitación de la segunda fase del canal y ha reclamado al Gobierno "un calendario concreto" para la licitación.

En este sentido, ha advertido de que los navarros están "hartos de tanto retraso" y ha pedido al Ejecutivo "cronograma, compromiso, diligencia y celeridad" para iniciar unas obras que considera esenciales para el desarrollo de la Ribera navarra y el abastecimiento hídrico de buena parte de la comunidad.

Asimismo, ha acusado al Ministerio de no concretar plazos en los últimos años y ha sostenido que cada semana sin licitación supone "un drama" para la zona sur de Navarra.

Ante esto, Aagesen ha reiterado que el objetivo es culminar los trámites pendientes para avanzar "con la mayor agilidad técnica y legal posible" hacia la ejecución de la segunda fase del canal.

"No es una obra más", ha afirmado la ministra, que ha defendido que el ministerio trabaja "con la máxima responsabilidad" para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad de la infraestructura antes de su licitación.