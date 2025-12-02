Ábalos acusa a Armengol de desoír sus quejas sobre el juez instructor para no confrontar con el Supremo

El exministro José Luis Ábalos, durante a una sesión plenaria en el Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press

El exministro José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto del Congreso que desde el pasado jueves está en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha registrado un escrito en la Cámara en el que carga contra la presidenta de la institución, la socialista Francina Armengol, por estar demorando la respuesta a otro escrito previo en el que se quejaba de la actuación del Tribunal Supremo. En concreto, la acusa de "inacción" para evitar "confrontar" con el Alto Tribunal que le investiga.

Según relata en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press, el pasado 20 de noviembre se dirigió a tanto a Armengol como a la Mesa del Congreso para quejarse de que el Supremo no estaba cumpliendo el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso, que obliga a las autoridades judiciales a comunicar a la Cámara los autos y sentencias que afecten a los diputados.

En concreto, Ábalos solicitaba a Armengol como presidenta y a la Mesa como órgano de gobierno que expresaran "si compartían los criterios restrictivos" que, a su juicio, ha puesto el instructor de la causa sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos para la venta de material sanitario, Leopoldo Puente, en lo relativo a las comunicaciones correspondientes a las causas judiciales que le afectan.

El exdirigente socialista también pretendía que se instara al letrado mayor del Congreso a "informar sobre el alcance de dicho artículo reglamentario" y que se exigieran al Supremo "la notificación de sus resoluciones especificas sobre dichas causas con arreglo a lo que dicta el Reglamento de la Cámara".

Ábalos se queja de que únicamente ha recibido respuesta de la Mesa, pero no de Armengol, y que, en esa contestación fechada el pasado 25 de noviembre, además de no contestar a lo que él requería, le dan una respuesta "del todo incongruente" --que la Mesa no tiene por qué responder a sus planteamientos-- y "sorpresivamente" le remiten al artículo 12 de Reglamento.

Ese precepto establece que quien ostente la Presidencia del Congreso, "una vez conocida la detención de un diputado o diputada, o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que pudiere obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros".

"Y me pregunto estupefacto, ¿acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión? ¿Qué medidas de la señora presidenta son esas que han salvaguardado mis derechos y prerrogativas como diputado durante todo mi proceso judicial?", se pregunta el exministro en su mensaje difundido en el perfil 'En el nombre de Ábalos' que es como ha rebautizado a su cuenta en esta red social, tras su entrada en prisión.

Ábalos adjunta el escrito que ha registrado este martes en el Congreso y el que tacha de "preventiva" la respuesta de la Mesa que, en su opinión, carece de "base legal alguna" pues "adelanta una posible detención" que aún no se había producido.

En este contexto, Ábalos apunta que sigue "a la espera de que la señora presidenta tenga a bien" darle una "respuesta explícita" a las cuestiones que le planteó en su escrito del 20 de noviembre y añade que "no quisiera ser malpensado" y atribuir "el silencio" de Armengol "a la inacción por una decisión dilatoria" para no tener que responder" ni "confrontar con el Tribunal Supremo".