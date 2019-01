Ábalos dice que "no contempla" que los PGE no salgan adelante por ser "una gran oportunidad" para España

Publicado 12/01/2019 15:26:53 CET

Respecto a Euskadi, anuncia un acuerdo para suprimir los pasos a nivel del barrio bilbaíno de Zorrotza

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que el proyecto presupuestario presentado este viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez es "una gran oportunidad" para España y ha reconocido que "no contempla" la posibilidad de que no salgan adelante, motivo por el que ha pedido a los partidos políticos que lo apoyen.

En un acto celebrado en Bilbao, en el que también han intervenido la secretaria general de los Socialistas vascos, Idoia Mendia, y los candidatos del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, y a diputada general de Vizcaya, Teresa Laespada, el ministro Ábalos ha defendido la gestión de un Gobierno "legítimo" y "empeñado en un proyecto de justicia y modernización para España".

De este modo, ha defendido que, en siete meses, el Gabinete de Pedro Sánchez han logrado "conquistas históricas" como la subida de las pensiones o del salario mínimo.

En este contexto, ha defendido el proyecto presupuestario presentado este viernes para 2019 y se ha cuestionado dónde está el "desastre" que algunos denuncian en las Cuentas.

De este modo, ha señalado que el impuesto tecnológico o sobre transacciones financieras "no afecta al ciudadano medio" y las Cuentas presentadas son "un buen presupuesto para el país". "Estoy convencido de que si queremos a España éste es el presupuesto que se merece", ha añadido.

A su juicio, la aprobación de las Cuentas supone "una gran oportunidad" frente a los que quieren "que no salga nada" adelante y ha reconocido que "no contempla" que no se puedan aprobar.

Por lo que respecta a la partida del presupuesto que afecta al Ministerio de Fomento, ha anunciado que "crecerá mucho en inversión" para todos los territorios con el "objetivo de vertebrar país".

"Vertebrando hacemos patria, dinamizamos la economía, generamos empleo...", ha enumerado, al tiempo que ha pedido a los representantes de la oposición que voten las cuentas para que, por ejemplo, Andalucía reciba la "mayor inversión" de la historia.

"Que los diputados del PP de Extremadura no me dejen hacer lo que ellos no hicieron, cambiar esos trenes tan lamentables.... Ahora me piden que hagan en seis meses lo que ellos no hicieron en siete años. Tienen muy poca vergüenza", ha denunciado.

De este modo, ha reconocido que está "harto" de que cuando acude a un sitio algún responsable "de todo esto cuestione mi verdad después de haber demostrado su propia mentira". "Ahora sale José Antonio Monago que fue presidente de Extremadura... yo pensaba que estaba retirado de la vida política... siempre le vi más preocupado por el transporte aéreo a Canarias", ha ironizado.

De este modo, ha resaltado que el PSOE se va a comprometer" en sacar adelante las Cuentas porque "es nuestra obligación, pero necesitamos que nos apoyen estos presupuestos". "Recogen las demandas sociales planteadas por el conjunto de la sociedad y las inversiones que nos han planteado en toda la geografía", ha añadido.

PASOS A NIVEL DE ZORROTZA

Asimismo, y después de que el candidato a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, haya lamentado la "deuda histórica" que para el barrio bilbaíno de Zorrotza supone la existencia de pasos a nivel, Ábalos ha dado a conocer que se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para su supresión.

"Se ha llegado a un acuerdo para su supresión, con una variante de trazado y estamos ahora para licitar el estudio informativo. Vamos a por ello", ha anunciado.