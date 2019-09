Ábalos dice que la propuesta del PSOE busca centrar el debate en las políticas y superar el enfrentamiento personal

Publicado 02/09/2019 10:00:41 CET

Defiende un Gobierno en solitario frente a uno de coalición como reflejo de la pluralidad parlamentaria

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que el objetivo del programa que presentará este martes el PSOE es enfocar el debate en las políticas que el Gobierno debe llevar a cabo, y "superar así el enfrentamiento personal" en el que está instalada la política española.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Ábalos ha indicado que de lo que se trata con este nuevo documento, que incorporará demandas de Unidas Podemos, es de "empezar a hablar de políticas", algo que asegura intentaron antes de la investidura fallida de julio, pero que entonces no pudo ser porque la prioridad fue la forma de gobierno y no los contenidos.

A pesar de que el programa del PSOE pretende seducir a Unidas Podemos para que apoye en una eventual investidura un Gobierno de Sánchez, Ábalos ha apuntado que él no es "adivino" y no puede saber si habrá finalmente un Gobierno en solitario o de coalición una vez eche a andar la legislatura: "Esta situación política no sabes qué puede deparar, el PSOE opta por un gobierno con coherencia, cohesión y que responda a un programa prestablecido".

NO INSISTIR EN COALICIONES

No obstante, ha señalado que dado que la situación política desde 2015 es "muy plural" y aleja a los partidos de mayorías absolutas, no entiende porqué insistir en lograrlas a través de coaliciones.

"No sé por qué mantener la tendencia a un Gobierno con mayoría absoluta, por ejemplo en coalición. Un Gobierno sustentado por 123, no deja de ser una oportunidad para el Parlamento, y para los acuerdos, y generar una nueva política acorde con la representación actual. La realidad hoy es distinta", ha señalado.

Además, Ábalos ha indicado que el acto de presentación del documento, que será este martes, no es el inicio de la precampaña sino un acto político, y se ha preguntado si debates como el del pasado jueves en el Congreso pretendía hablar de la política de inmigración o si el objetivo era "desgastar al Gobierno". "Con el programa queremos intentar poner el foco sobre la propuesta política", ha aseverado.

Por último, el dirigente socialista reprocha al resto de partidos que defiendan que el PSOE no ha trabajado en agosto, y lamenta que dé igual lo que se proponga desde las filas socialistas porque la descalificación es la respuesta.

En este sentido, destaca que el PSOE y el Gobierno no ha estado fuera de la política en agosto y han estado trabajado. A su juicio, denostar las reuniones con colectivos "es una barbaridad" porque distancia a la clase política de la base social.