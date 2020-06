Ábalos garantiza a Foro que Asturias tendrá trenes de alta velocidad "equiparables" a las grandes ciudades europeas

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha comprometido ante el diputado de Foro Asturias a que este territorio dispondrá de servicios de alta velocidad "equiparables" en prestaciones a los de las "grandes ciudades europeas".

Así lo ha garantizado Ábalos en contestación a una interpelación en el Congreso del diputado asturiano Isidro Martínez Oblanca, quien ha pedido explicaciones al ministro por la política ferroviaria que llevará a cabo su gabinete tras la pandemia del coronavirus.

Durante su intervención, Martínez Oblanca ha pedido al ministro que el territorio asturiano no se quede reconvertido en un "gueto ferroviario" y que se equipare la línea Madrid-Asturias al resto de líneas de AVE.

En este sentido, Ábalos ha recordado las líneas de actuación en clave ferroviaria del Gobierno central en el territorio asturiano y ha recalcado la inversión paara que Asturias disponga de servicios de alta velocidad semejantes a otras ciudades europeas.

"Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para mejorar la infraestructura de Asturias", ha defendido José Luis Ábalos.

FORO DENUNCIA AGRAVIO RESPECTO A OTRAS CCAA

En su turno de réplica, Martínez Oblanca ha acusado al ministro de favorecer a otro territorios dentro de su política ferroviaria como es el caso de la Comunidad Valenciana, lugar de donde procede Ábalos, en perjuicio de Asturias.

"Es un hecho que la política ferroviaria consagra la desigualdad entre las dos Españas, así nos luce el pelo a los asturianos. Quiero para Asturias lo mismo que para su tierra, quiero alta velocidad", ha reprochado Martínez Oblanca a Ábalos.

Esta acusación ha encontrado su respuesta en el ministro Ábalos, quien ha negado que existe un "agravio" entre distintas autonomías respecto a la política ferroviaria y ha defendido que el Gobierno "trata de equilibrar las inversiones".

"En cuanto al agravio con la Comunidad Valenciana me gustaría que me lo dijera allí, porque allí me dicen lo contrario, me haría usted buena campaña", ha sentenciado Ábalos.