Ábalos pide al Congreso que le devuelva sus derechos de diputado hasta que el Supremo confirme si le mantiene en prisión

Archivo - El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y deberes de diputado hasta que el Tribunal Supremo (TS) confirme si le mantiene o no en prisión preventiva en la vista judicial del próximo 15 de enero.

Será en esa fecha cuando se resolverá el recurso de apelación que el exdirigente socialista presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que reclamaba la anulación de la prisión y su puesta en libertad ante la "ausencia de indicios" delictivos, la "ausencia de riesgo de fuga", la "vulneración del derecho de representación política" y el "uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

En el escrito, fechado el 31 de diciembre y compartido este martes a través de su cuenta de X, Ábalos expone que las consecuencias de la decisión suponen "la pérdida del derecho a la asingación económica" y de "toda ayuda o indemnización por gastos" derivados de sus funciones, lo que le deja "sin los ingresos procedentes del Congreso" y de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las mutualidades.

Sin embargo, el exministro asegura que la "gravedad fundamental" del acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja reside en la "pérdida" de su voto. "Privan de la representación legítima y democrática en la XV Legislatura a cuantos ciudadanos y ciudadanas de Valencia me votaron el 23 de julio de 2023", indica.

Ábalos también incide en la "alteración del número de diputados del Congreso", que con su suspensión pasa de 350 a 349.

Con todo, el exdirigente del PSOE demanda a la Mesa del Congreso que "reconsidere su decisión", adoptada con "precipitación y premura", y le restituya sus derechos y deberes "al menos hasta que se celebra la vista" judicial en la que el Supremo determinará si le deja o no en libertad tras determinar su ingreso en prisión preventiva, una medida cautelar "tan excepcional como injustificada".