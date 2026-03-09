Ábalos pide su puesta en libertad de cara al juicio para evitar el "desgaste" que supondrán los traslados desde prisión

El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo - Pool

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que le ponga en libertad de cara al juicio del próximo mes de abril por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia para evitar el "desgaste físico y cognitivo" que supondrá el traslado diario de prisión al alto tribunal.

En un escrito, recogido por Europa Press, su letrado asegura que "no se trata de una consideración accesoria o de mera comodidad personal". "Un acusado sometido durante semanas a un régimen de traslados y fatiga acumulada comparece en condiciones objetivamente menos favorables para el ejercicio real y efectivo de su defensa", argumenta.

Y es que, a juicio de la defensa, "la celebración de múltiples jornadas de vista, muchas de ellas en horario de mañana y tarde, implicará necesariamente un régimen de conducción penitenciaria particularmente exigente, con madrugadas anticipadas, tiempos prolongados de espera, traslados y permanencias en dependencias de tránsito".

El Tribunal Supremo ha fijado el arranque de la vista oral el próximo 7 de abril. La vista oral se desarrollará durante 13 sesiones que se celebrarán por la mañana y por la tarde, a las que Ábalos tendrá que acudir presencialmente desde la cárcel de Soto del Real.

Según la representación del exministro "esa dinámica, sostenida durante un calendario de sesiones especialmente concentrado, resulta objetivamente apta para provocar un notable desgaste físico y cognitivo en el acusado".

DISPOSITIVO DE GEOLOCALIZACIÓN

En este contexto, incide en que "la adecuada presencia del acusado en el juicio oral forma parte de las garantías mismas del proceso, pues exige que pueda seguir con atención el desarrollo de la prueba, comunicarse de manera eficaz con su defensa, formular observaciones relevantes y participar activamente en su propio interrogatorio y en la contradicción de las tesis acusatorias".

Por otro lado, el abogado de Ábalos afirma que "la continuación de la prisión provisional en este estadio procesal resulta desproporcionada, máxime cuando su mantenimiento no aparece ya como imprescindible para asegurar la sujeción" del exministro al proceso. Cabe recordar que el instructor le envió a prisión el pasado mes de noviembre junto a su exasesor Koldo García por la cercanía de la vista oral, riesgo de fuga y las elevadas peticiones de pena en su contra.

La representación del exministro cree que el Supremo puede imponer medidas "menos gravosas" para asegurar su presencia en el juicio, como la retirada de pasaporte o la prohibición de salid de España, además de instalación de dispositivos de geolocalización.

Esta petición va en la línea de la presentada este mismo lunes por la defensa del propio Koldo García, que también ha solicitado al alto tribunal que le ponga en libertad antes de la vista oral que también sentará en el banquillo de los acusados al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.