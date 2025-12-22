Ábalos recibió cerca de 25.000 euros en dietas en sus cinco viajes a Málaga como ministro

Archivo - Imagen de archivo del exministro de Transportes José Luis Ábalos - PSOE - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes y Movilidad Sostenible José Luis Ábalos, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia, cobró un total de 23.973,52 euros en dietas en los cinco viajes que realizó a Málaga como titular del Ministerio desde 2018 a 2021.

De esta forma responde el Gobierno a una batería de preguntas registradas por el PP que pedía saber cuáles fueron los gastos de representación de Ábalos como ministro en sus visitas a Málaga en ese periodo, así como los de directivos y altos cargos del Gobierno que lo acompañaron.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo comienza recalcando que los gastos de representación, que salen de la partida presupuestaria "Atenciones protocolarias y representativas de los presupuestos de gastos de los Departamentos Ministeriales", se abonan cuando se entiende que las autoridades tienen necesidad de realizar actos de protocolo y representación, pero en caso de Ábalos "no se abonó ningún gasto de representación" desde la Caja Pagadora Central del Ministerio de Transportes con motivo de sus visitas a Málaga en los años citados.

EL GOBIERNO NO PAGA VIAJES PRIVADOS

Pero el Gobierno informa de que sí se le abonaron en dietas tanto a él como a todos los miembros que componen la delegación que acompañaba al exministro en los cinco viajes oficiales con destino a Málaga que realizó entre 2018 y 2021. Se excluyen los viajes privados de Ábalos dado que dichos desplazamientos no producen gastos al Ministerio ni se le abonan gastos personales, "únicamente el gasto asociados a sus escoltas de seguridad".

En concreto, el Ejecutivo detalla que en 2018 pagó a Ábalos y su comitiva en dietas un total de 7.568,40 euros por el viaje que hicieron del 3 al 5 de julio a Tarifa y Valencia (viajando vía Málaga) con motivo de la visita a La Línea y medios de salvamento marítimo en Tarifa y Algeciras, así como de la reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana.

Un año más tarde, en 2019, Ábalos viajó en tres ocasiones a Málaga, lo que supuso un gasto de 9.258,77 euros. Así, del 20 al 21 de febrero de ese año, el entonces ministros viajó a Córdoba y Málaga para un encuentro con la alcaldesa de Córdoba y con familiares de víctimas de accidente ferroviario. El 10 de septiembre acudió de nuevo para participar en el centenario del aniversario del aeropuerto de Málaga. En este viaje hubo un gasto total de 1.495,42 euros, que corresponde a 8,50 euros en gastos de manutención, y 1.486,92 euros, en concepto de traslados.

EN 2021 NO HAY GASTOS ASOCIADOS

Un mes y medio más tarde, el 20 y 21 de octubre, Ábalos visitó Málaga y Torremolinos con motivo de la conferencia ministerial de seguridad buques pesqueros y pesca ilegal no declarada y no reglamentaria, un viaje que supuso un gasto de 5.326,60 euro (108,5 euros en gastos de manutención, 1.006,60 euros en alojamiento, 120 euros en concepto de otros gastos de locomoción (taxis), 3.801,10 euros en concepto de traslados y 290,40 euros por utilización de salas de autoridades del aeropuerto).

En 2020, Ábalos y su delegación gastaron un total de 7.146,35 euros, que corresponden al viaje que hicieron a Málaga y Granada el 15 y 16 de diciembre de ese año para inaugurar la variante exterior de Granada y firmar el protocolo de actuación entre el Ministerio y la Diputación, mientras que en 2021 "no hubo gasto asociado".