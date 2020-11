Ábalos saluda que Bildu negocie los PGE y ve "lamentable" que otros no hagan lo mismo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el motivo por el que Bildu rechazó las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para 2021 y ahora va a negociar enmiendas parciales es que ha entendido la "gravedad" de la crisis en la que está inmerso el país y ha defendido que es "un grupo parlamentario más". Además, ha lamentado, en clara referencia al PP, que "otros" partidos no hagan lo mismo.

Así lo ha indicado el 'número tres' del PSOE en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Permanente Federal del partido, al ser preguntado sobre el apoyo de los de Arnaldo Otegi a la tramitación de las cuentas públicas, y su disposición a darles también el visto bueno final.

De este modo, el también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a defender que el Gobierno no selló un acuerdo previo con Bildu para lograr su apoyo a la tramitación de las cuentas, sino que las respaldaron porque así lo consideraron adecuado, y ha incidido en que las conversaciones que mantengan ahora versarán sobre las enmiendas parciales para las cuentas públicas.

A este respecto, Ábalos ha remarcado que la negociación con Bildu la lleva el Grupo Socialista y que se circunscribe a temas "estrictamente presupuestarios" y ha hecho hincapié en que se habla con la coalición abertzale como con los demás grupos.

NO COMPARTEN PROYECTO CON BILDU PERO VALORAN SU ACTITUD

Tras recalcar que el PSOE no comparte, "el proyecto, la tradición ni la historia" de Bildu, ha destacado que se trata de una formación que "sí entiende la gravedad de la situación" y que no ha querido "poner obstáculos a un proceso de estabilidad para España". "No veo tampoco si eso es muy negativo", ha dicho, antes de añadir que lo "lamentable" es "que no lo hagan otros".

"Es un grupo parlamentario más que participa como otros en el debate, lo que llama la atención en este caso es que tengan una actitud distinta", ha dicho, subrayando que, en su opinión, no puede ser "reprochable" que hayan optado por negociar las cuentas públicas.

NO VAN A EXPULSAR A NADIE DE LOS ACUERDOS

En esta línea, ha afirmado que no van "a expulsar a nadie de los acuerdos" y también ha afirmado que "no habrá líneas rojas salvo las que impongan la Constitución y las leyes". "Ante la pandemia había dos opciones: aliviar el sufrimiento de la gente sentar las bases de un modelo más justo o la salida populista y de deslegitimación de las instituciones", ha señalado.

En concreto, ha lamentado que el PP parece haberse decantado por esa estrategia de "crispación política y polarización social" con "sus aliados de la ultraderecha". "La alternativa de gobierno no puede residir en un partido asentado en el catastrofismo, que sigue sin aceptar los resultados electorales", ha avisado.

Además, se ha preguntado que entiende el PP por legalidad, cuando "quebranta la Constitución la negarse a renovar las instituciones" o cuando decide llamar "a la insumisión" ante la nueva ley de educación en las Comunidades donde gobierna.

Por ello, le ha vuelto a pedir al líder del PP, Pablo Casado, que rectifique y "anteponga de una vez por todas" el interés general. "La sociedad española rechaza la crispación. No premia a los partidos que basan su estrategia en la confrontación constante", ha advertido.