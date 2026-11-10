Abascal aboga por "regular" los fondos buitre para evitar la especulación con la vivienda

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abogado este lunes por "regular" los fondos buitre para evitar que retengan viviendas y la especulación con los inmuebles, pero no ha precisado dónde pondría el límite.

En una entrevista en 'La Revuelta', Abascal ha asegurado que los fondos buitre le parecen "mal" y ha desvelado que él mismo "ha sido víctima" de las subidas de precio "cuando estaba de alquiler". "Me parece que la subida de un precio del alquiler o de la vivienda de manera sorpresiva, independientemente del mercado y únicamente con el ánimo de enriquecerse, me parece mal", ha añadido.

Así, requerido por David Broncano, el dirigente se ha mostrado favorable a "regular" los fondos buitre "para que no sea posible" y "para que el encarecimiento (de las viviendas) tenga que ver con el mercado y no para especular y retener la vivienda". No obstante, no ha profundizado en esta medida.

"Yo creo que el Estado tiene que intervenir cuando hay una práctica abusiva en el mercado", ha reconocido. "Si te vale con eso, no te voy a decir a partir de cuántos", ha dicho a Broncano.

En cualquier caso, Abascal ha señalado que "la gran especulación" con la vivienda es la que lleva a cabo "el sector público y el Ministerio de Hacienda colocando impuestos absolutamente en todo lo relacionado con la vivienda".

El líder de Vox ha recalcado que el problema de la vivienda es la inmigración y la falta de construcción de inmuebles. "La oferta y la demanda no casan, no se construye y cada vez entra más gente", ha resumido.

Así, ha planteado elimintar los impuestos a la adquisición de la primera vivienda, construir más vivienda pública, la liberalización de "todo" el suelo y que no este no esté "estrictamente protegido" por razones medioambientales y la repatriación de los inmigrantes ilegales y los legales que delincan y vivan de las ayudas públicas.

MARRUECOS E ISRAEL

Durante la entrevista, Abascal ha aludido a las relaciones con Marruecos, y ha insistido en que es "imposible" llevarse bien con un vecino que "impulsa" la entrada de "100.000 personas" en Ceuta "como parte de una guerra híbrida" mientras "tres de sus ministros" reivindican Ceuta y Melilla. "Es gravísimo", ha afirmado.

Asimismo, ha abordado la buena relación de su partido con Israel, uno de los momentos más tensos de la entrevista. Abascal ha desvelado que únicamente ha tratado con Tel Aviv tres temas: los atentados de Hamás del 7 de octubre; que el Parlamento hebreo no reconociera la independecia de Cataluña y que respaldara a España ante las reivindicaciones marroquíes de Ceuta y Melilla.

Broncano le ha reprochado que en estas comunicaciones con sus aliados israelíes no condenara "el terrorífico genocidio" de Palestina, y los dos se han enzarzado a cuenta de este asunto. Abascal ha asegurado que le parece "terrorífico", y el presentador le ha espetado que "no ha tenido huevos a decírselo" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Abascal se ha ofendido y Broncano se ha disculpado. "Igual tú no has tenido la gallardía de señalar al principal responsable al que deben reclamar por esos muertos, que es a la organización terrorista Hamás, que utiliza a las personas como escudos humanos, eso es lo que yo sostengo", ha añadido el dirigente de Vox.

A FAVOR DE LA EXHUMACIÓN DE FOSAS DE LA GUERRA CIVIL

Otro de los temas que han tratado durante la entrevista es la Guerra Civil y la Ley de Memoria Histórica. Abascal ha precisado que Vox "no está en contra" de que se puedan excavar las fosas para exhumar a los desaparecidos y ha matizado que "es lo único" loable de esa norma, que han derogado en las autonomías en las que gobierna en coalición con el PP y ha prometido tumbar si llegan al Gobierno. "Es lo único, lo demás, lo único que busca es un enfrentamiento entre nosotros", opina.

Durante la entrevista, Abascal y Broncano han compartido momentos tensos. El presentador ha desvelado que el equipo del dirigente de Vox tenía "cierto temor" a que el público habitual del programa "dificultase la conversación y rompiera el ritmo de la entrevista", así que el equipo del político ha gestionado a los asistentes, que provenían de una agencia.

Es típico que los invitados a 'La Revuelta' lleven un regalo a Broncano. Abascal le ha obsequiado con una bandera de Ceuta, cuya situación es uno de los ejes de la campaña del dirigente de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente de Vox ha pedido al presentador que la deje puesta hasta que la ciudad autónoma "se recupere".