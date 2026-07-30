Abascal acusa al Gobierno de seguir una "lógica criminal" al conceder el indulto parcial a Laura Borràs

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el curso ‘Demografía e inmigración: el destino en juego’ durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de seguir una "lógica criminal" al concederle el indulto parcial a la expresidenta de Junts y del Parlament catalán Laura Borràs, con el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

"Un gobierno golpista y corrupto indultando a golpistas y corruptos. Todo sigue el guión de una lógica criminal", ha lanzado Abascal a través de un mensaje en su perfil oficial en la red social 'X'.

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó el indulto a Laura Borràs, rechazando que esta decisión tenga como objetivo ganarse el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos Generales del Estado.

En ese sentido hizo hincapié en que el indulto es "parcial" y considera que va en línea con la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que veía "excesiva" la condena.