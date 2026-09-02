Abascal acusa a Sánchez de ser "un psicópata peligroso" por "traicionar" a los ceutíes: "Está absolutamente desatado"

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "un psicópata peligroso" por "traicionar" y "abandonar" a los ceutíes a costa de "permanecer en el poder". "Está absolutamente desatado", ha criticado.

"Pedro Sánchez es un psicópata peligroso, creo que está absolutamente desatado, no hay más que ver sus entrevistas, no hay más que ver los gestos en sus intervenciones", ha señalado Abascal este miércoles en declaraciones a los medios antes de participar en la concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en apoyo a Ceuta.

El líder de Vox ha aseverado así que, a su juicio, Sánchez "va a hacer cualquier cosa para permanecer en el poder a cualquier precio", remarcando que no tienen "ninguna duda" de lo que "es capaz": "Su permanencia en el poder es una auténtica amenaza, no sólo para el sistema democrático, para unas elecciones libres, para los derechos más básicos de los españoles, para la soberanía nacional hoy en manos de gobiernos extranjeros y para la integridad territorial de España".

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo "miente", en referencia al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional que achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que apunta a que existió "planificación", tanto "previa" como "táctica".

"Es evidente que el Gobierno miente, lo sabían muchos ministros, lo han dicho en sede parlamentaria, se están publicando informes policiales que lo acreditan y parece que el Gobierno acusa a algunos de haberlo hecho pero sabe que no lo ha hecho Marruecos. El Gobierno hace mucho que engaña a los españoles absolutamente con todo", ha reprochado.

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