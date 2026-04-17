Abascal afea a Sánchez querer reunirse con María Corina Machado cuando se ve con "los cómplices de Maduro"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se reúne con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. - VOX

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este viernes al presidente, Pedro Sánchez, que diga que estaría "encantado" de reunirse con la opositora venezolana María Corina Machado cuando Barcelona ha acogido la IV Reunión en Defensa de la Democracia. En la cumbre han participado, entre otros, Lula da Silva o Gustavo Petro, que Abascal tilda de "complices de la tiranía en Venezuela".

Así lo ha hecho Abascal tras mantener un encuentro de unos 40 minutos de duración con la también Premio Nobel de la Paz este viernes en la sede de la Fundación Disenso. En declaraciones a los medios, el líder de Vox ha defendido que "cada uno elige donde está".

"Yo he elegido estar hoy con María Corina y otros han elegido estar junto a los referentes de la opresión, junto a los cómplices de la tiranía de Venezuela durante los últimos años", ha explicado.

"Quienes han sido cómplices de la tiranía en Venezuela no pueden pretender ahora reunirse con María Corina: no se puede estar uno reuniendo con María Corina y a la vez con todos los cómplices de (el expresidente de Venezuela, Nicolás) Maduro", ha abundado.

Abascal ha declinado desvelar qué asuntos ha abordado con la líder opositora, a la que ha calificado de "referente de la libertad con actitudes absolutamente heroicas", pero ha indicado que ha sido un "verdadero honor" recibirla. Además, ha pedido la liberación de todos los presos políticos del país caribeño, elecciones "lo antes posible" y la vuelta de María Corina Machado "en condiciones de seguridad".

De su lado, Machado ha agradecido "profundamente" a Abascal, Disenso y los españoles el recibimiento "con los brazos abiertos" de miles de venezolanos en España, pero ha pronosticado que su vuelta "está cerca". Además, ha reivindicado el apoyo de los líderes occidentales a la causa. "Venezuela será libre", ha rematado.