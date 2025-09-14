Abascal anticipa un pacto PP-PSOE para "silenciarles": "Están dispuestos a pactar con Satanás"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante el acto político de VOX ‘Europa Viva 2025’, en el Palacio de Vistalegre, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado este domingo un pacto de gobierno entre PP y PSOE para "silenciarles" y evitar que su formación entre en un hipotético Ejecutivo si los 'populares' ganan las próximas elecciones, que no tienen fecha. "Están dispuestos a pactar con Satanás", ha lamentado el dirigente, en alusión a los de Alberto Núñez Feijóo.

"En Europa vemos aliados contra los ganadores de las elecciones, también aquí en España vemos que están dispuestos a pactar con Satanás con tal de que no se escuchen las fuerzas patrióticas", ha señalado Abascal, en alusión a acuerdos entre conservadores y socialistas para evitar que sus socios se integren en gobiernos, como ha ocurrido en Alemania o Austria. El líder de Vox ha advertido de que estas "fórmulas para tratar silenciarlos se repiten en casi todo el mundo".

Durante su intervención en el acto político 'Europa Viva 25', celebrado en el Palacio de Vistalegre, el líder de Vox ha mantenido su estrategia de equiparar a PP y PSOE y ha cargado contra el bipartidismo. "El PP y el PSOE trabajan codo con codo contra los intereses de sus pueblos, aunque se empeñen en ocultarlo", ha asegurado ante 8.500 personas que han llenado el espacio.

Así, ha arremetido contra el presidente, Pedro Sánchez, al que ha llamado "psicópata" que "odia a España". Sus palabras han estimulado cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" por parte del auditorio. "No puede escuchar la canción del verano", ha dicho el líder de Vox, que sin embargo considera que el sintagma debería ser "Pedro Sánchez, chulo de putas".

Abascal ha censurado la política internacional de Sánchez, y ha vuelto a asegurar que es "el mejor aliado" de Hamás y del venezolano Cártel de los Soles en Europa, además de lamentar que haya entregado la "seguridad digital" a China. "Esa es la política internacional de Sánchez, que ni siquiera es una política, es un plan que nos traerá más dolor y más ruina", ha avisado.

CONTRA EL PP

El presidente de Patriotas y Vox ha rechazado, además, el papel del PP, al que ha llamado "falsarios, representantes de lobbies y cobardes", y ha querido diferenciarse de los de Núñez Feijóo. "No tenemos que cambiar de posición según cambian las encuestas o el interés económico", ha dicho.

También les ha afeado "asumir las leyes totalitarias" de la izquierda, "como han hecho con todo", citando "la desmemoria histórica, los pactos con separatistas, las leyes de género y la sumisión a la Agenda 2030". Y ha ironizado: "Luego lloran porque les llamamos derechita cobarde y estafadora, todavía somos incluso buenos, no hay ni una política socialista que hayan revertido y no han cambiado nada porque en realidad hace muchos años que son lo mismo y actúan de la misma manera".

El pacto, según Abascal, llega hasta la Unión Europea, representada por el "califato de Bruselas", el liderazgo del bloque que, a su juicio, permanece impasible a la inmigración ilegal. En su discurso, ha puesto el foco en este fenómeno, y ha vuelto a pedir deportar a los inmigrantes que hayan ingresado en España de forma ilegal, los que delincan y los que no se integren. Ha destacado a los radicales, a los que ha tildado de "'hooligans' de Osama bin Laden".

Según él, "los primeros en celebrar" las expulsiones masivas serán los inmigrantes legales, y considera que "no hay ninguna persona sensata que se oponga a que se expulse a criminales, fanáticos y caraduras". "O se van o nos imponen el califato de Bruselas y nos roban el futuro de los hijos de nuestros hijos y de los nietos de nuestros nietos", ha avisado.

Además, se ha ratificado en sus palabras sobre hundir el barco humanitario 'Open Arms'. "Hay que hundirlo, no se nos ha calentado la boca", ha dicho. Y ha apuntado a una élite que "promociona y se lucra" con la "invasión" migratoria, que dilapida los recursos públicos en "mantener" a los inmigrantes. "Mantener a un inmigrante ilegal o a un mena le cuesta a los españoles más que atender a nuestros ancianos en una residencia pública", ha mostrado, aunque no ha proporcionado cifras ni la fuente de esta aseveración.

Por otro lado, ha dedicado una parte de su alocución a recordar al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el miércoles en un campus universitario de Utah presuntamente por Tyler Robinson, de 22 años. Abascal considera que el crimen "no es un caso aislado", sino "la evidencia repetida de que la izquierda no renuncia a la violencia, sino al revés, la promociona". "No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos", ha lamentado, y ha censurado el "miserable cinismo" del "coro progre", que "culpa a las víctimas".