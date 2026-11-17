1134760.1.260.149.20261117143722 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha saludado este martes el acuerdo entre Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria y Ruanda para la apertura de un centro de deportación de migrantes en 2027, aunque cree que la medida "no resuelve el problema" de la inmigración ilegal.

El acuerdo prevé que los cinco países europeos puedan trasladar allí a quienes rechacen el retorno voluntario a su país de origen y no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva.

En declaraciones a los medios en Arrecife (Lanzarote), Abascal ha valorado que la medida le parece "correcta", aunque ha matizado que "no resuelve el problema" de la inmigración ilegal. En cualquier caso, ha garantizado su apoyo a todos los planteamientos que "sirvan para echar" a los que entran ilegalmente en territorios como El Hierro.

"Si no los quieren de vuelta (sus países de origen) tampoco nosotros los queremos aquí", ha reafirmado. Así, cree que la solución pasa por expulsarlos a terceros países, combatir a las "mafias" que "trafican" con personas y legislaciones nacionales o europeas para suprimir este fenómeno.