Abascal atribuye los incendios a "las políticas ideológicas" contra el campo y a "las renovables" contra la agricultura

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado de los incendios que están afectando a varias zonas de España a "las políticas ideológicas contra" el campo, "las corrupciones detrás de los lobbys climáticos", y la "utilización de las renovables" contra la agricultura.

"Todo eso, junto con pirómanos desalmados, son las causas del fuego infernal que está arrasando montes y pueblos", ha apuntado Abascal en un mensaje en la red social 'X', donde también ha manifestado una sensación de "impotencia y rabia por ver España ardiendo".

El mensaje de Abascal se produce en apoyo a las acusaciones de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJE) de Ávila contra las "políticas equivocadas" que en "los años" han optado las administraciones.

Estas últimas, según ASAJE, han vaciado "el medio rural de quienes lo cuidaban" y han convertido montes y pastizales "en "auténticas bombas de combustible por falta de limpieza y gestión".