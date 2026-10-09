Abascal se ausentará también este año del desfile del 12 de octubre y celebrará la Hispanidad en Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del Vox, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a ausentarse este año del acto central para conmemorar el 12 de octubre, la tradicional parada militar que acoge Madrid, y celebrará el Día de la Hispanidad en Ceuta, según han confirmado fuentes de Vox a Europa Press.

Abascal estará acompañado por el presidente del grupo Patriotas del Parlamento Europeo y líder del partido francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, según ha adelantado 'El Confidencial'. Además, el líder de Vox presentará al político francés en un desayuno informativo que tendrá lugar el martes en Madrid.

Es el segundo año consecutivo que Abascal deja vacío su asiento en la tribuna de autoridades, ubicada junto a la de los reyes Felipe VI y Letizia, en el desfile y tampoco acude a la posterior recepción que ofrecen sus majestades en el Palacio Real. En 2025 alegó que no quería coincidir con el presidente, Pedro Sánchez, en actos institucionales para no "legitimarle" ni "blanquearle" y siguió la parada militar a pie de calle, cerca de la Plaza de Colón.

Abascal se desplazó a Ceuta el 2 de agosto, justo después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que generó una grave crisis en la ciudad autónoma. Sostiene la necesidad de no olvidar lo que para su formación constituyó "una invasión" patrocinada por Marruecos y amparada por el Gobierno de Sánchez y a los ceutíes. De hecho, estos días se afana en poner el foco en Ceuta en detrimento de la vivienda, el asunto que monopoliza la precampaña.

Antes de Ceuta, el domingo, Abascal visitará Estepona (Málaga), donde protagonizará el primer mitin de Vox de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre.