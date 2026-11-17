El candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, en un mitin en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha equiparado este martes el "rictus serio" de Pedro Sánchez con la expresión del asesino José Bretón y la risa del presidente con la del Joker.

Así lo ha hecho en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado del presidente de Vox allí, Nicasio Galván, y el cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, en el que también ha arremetido contra la campaña del candidato socialista, basada en el optimismo y el amor y en la que su esposa, Begoña Gómez, juega un papel destacado.

Durante su intervención, Abascal ha destacado un momento de una entrevista que Sánchez concedió el lunes al periodista Carlos Franganillo en Telecinco que ha tenido mucho recorrido en redes sociales. Franganillo pregunta al jefe del Ejecutivo si se siente "un kamikaze que va en sentido contrario" porque la política migratoria de España va "al margen de la tendencia de la Unión Europea (UE)".

Sánchez se ríe durante unos segundos y, a continuación, cambia su expresión y, serio, señala que "al contrario", que se siente "una persona con principios de un país grande que respeta los Derechos Humanos".

Abascal ha destacado la "llamativa carcajada siniestra e impostada" del jefe del Ejecutivo para, "acto seguido, detenerla" y adoptar "un rictus absolutamente serio y de rabia". "La verdad es que sólo he visto esto en alguna película, como la del Joker", ha indicado el líder de Vox. En otro punto, ha afirmado que "la desesperación" de Sánchez le hace pasar "de la risa loca al rictus serio, como el de Bretón".

Además, el dirigente de Vox ha aludido a la entrevista que el presidente ha concedido a la revista 'Lecturas' y en la que ha declarado que no se imagina su vida sin Begoña Gómez. "Se piensa que vamos a olvidar sus corrupciones porque está muy enamorado", ha censurado.

"Nos importa un bledo su vida privada y lo enamorado que esté, aquí todos tenemos a nuestras mujeres (...) y estamos muy enamorados", ha agregado. Abascal ha hecho hincapié en que a la ciudadanía no le interesa el aspecto sentimental de Sánchez, sino que quiere ser "respetada, gobernada honradamente y que no se traicionaran sus intereses".

MENTIRAS

Abascal ha puesto el foco en las mentiras de Sánchez, además de en su "traición, robos, corrupciones y destrucción de absolutamente todos los servicios públicos". "No he visto a nadie en el Parlamento mentir de la manera en la que él lo hace", ha subrayado.

"Dijo que no iba a pactar con unos, con otros y con los de más allá y ha pactado con todos: con los terroristas que asesinaron a españoles, con los golpistas que intentaron robar la unidad nacional y con los comunistas que metió en el Gobierno para robar aún más a los españoles, para destruir libertades y para ahogar un poco más la prosperidad de nuestro pueblo", ha destacado, y ha enumerado también la amnistía a los implicados en el 'procés' y los indultos.

En este contexto, ha querido trazar una línea de separación entre Sánchez y él mismo y ha garantizado que Vox "no va a mentir". "Veo vuestro cariño y he de deciros que siento vértigo, porque encuentro unas esperanzas gigantescas y tengo miedo de no cumplir con las expectativas y que podáis sentir que no hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero podéis estar seguros de que nosotros no vamos a mentir", ha indicado.