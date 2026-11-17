El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto público, a 6 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

LANZAROTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha urgido este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que diga "con claridad" si pactará con su formación tras las elecciones generales del 29 de noviembre o llegará a un acuerdo "con los restos" del PSOE.

En declaraciones a los medios en Lanzarote, Abascal ha recordado que ya ha planteado esa pregunta al PP con anterioridad y ha incidido en que quiere que "respondan con mucha claridad". "Con quién van a pactar después del 29N, si quieren un cambio profundo y tranquilo con Vox o con los restos que puedan quedar del PSOE", ha insistido.

El líder de Vox ha justificado sus dudas alegando que, a nivel Unión Europea (UE), "PSOE y PP gobiernan juntos, acuerdan casi todo", incluidas las políticas migratorias que, a su juicio, posibilitan la "invasión" en territorios como El Hierro.

Además, ha aludido al pacto entre 'populares' y socialistas en Ceuta. Abascal ha recordado que Vox ha tendido la mano al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para romper ese acuerdo tras la crisis migratoria del 30 de julio. "Pero el PP ha decidido seguir el pacto con los restos del PSOE y los islamistas que sirven a Marruecos, eso gobierna en Ceuta", ha lamentado.

Respecto al acercamiento del PP al discurso de Vox, Abascal ha advertido a su socio de coalición en cuatro comunidades autónomas de que "la cosa no va de lemas", sino de "algo más profundo", y, en el asunto de la inmigración, le ha recriminado que lance un mensaje "muy contundente" con un 'youtuber' y en otro momento y en otro contexto lanzar otro de "prácticamente puertas abiertas".

PREFIERE A FEIJÓO A HANNIBAL LECTER

Asimismo, Abascal ha sido requerido por unas palabras que Feijóo ha pronunciado durante esta jornada en Eibar, en un acto de apoyo a su candidato Jon Echeverría, donde ha dicho que "siempre" se sentirá "más cerca" del líder de Vox que del actual coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Abascal ha afeado al presidente 'popular' esas "frases hechas" que, según ha confesado, no le hacen "mucha gracia". "Quizá piensa que tengo que darle las gracias (por ese comentario), me parece que es de sentido común y el planteamiento me parece un poco ofensivo, yo también me siento más cerca de Feijóo que de (el psicópata) Hannibal Lecter".

En lo que PP y Vox "no van a discutir" y "se van a entender muy bien", según ha avanzado Abascal, es en la propuesta de los 'populares' para que los exiliados por el terrorismo de ETA puedan votar en el País Vasco y Navarra. Abascal ha matizado que es un planteamiento que Vox hizo "hace mucho tiempo" y, por tanto, la apoyan.

"No se entiende muy bien que nos digan que pueden votar aquí los tataranietos de los que se fueron en los 50 y que no puedan votar en País Vasco los que fueron expulsados por ETA a punta de pistola hace unas décadas", ha indicado el líder de Vox, en alusión a la 'ley de nietos'. "Me parece un insulto al conjunto de los españoles y todo lo que se haga para restituir esa injusticia estará bien", ha rematado.