Abascal cree que Cuerpo es "otro fusible" para que Sánchez evada "el banquillo" y su responsabilidad

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un mitin de Vox, en la Plaza Mayor, a 4 de noviembre de 2026, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera a Carlos Cuerpo, recién nombrado ministro de Transportes en sustitución de Óscar Puente, "otro fusible" para que Pedro Sánchez evada "el banquillo" de los acusados y su responsabilidad en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Sólo es un cuerpo más que se interpone entre Pedro Sánchez y el banquillo, sólo es un fusible más para él", ha indicado Abascal en una declaración ante los medios en Ciudad Real, enmarcada en su tour de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre.

Sin embargo, el dirigente de Vox ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no les va a confundir" y ha recalcado en que, a su juicio, la responsabilidad del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado casi 70 fallecidos, es enteramente suya.

"Insisto en que el responsable es Sánchez, y no tendría ni que haber comparecido como candidato en estas elecciones", ha ratificado, antes de volver a exigir su dimisión.

Por otro lado, ha censurado las loas a Puente del resto de miembros del Ejecutivo y otras fuerzas por asumir su responsabilidad política por la tragedia de Urda. "Se olvidó por completo de las víctimas, que son las que tienen el auténtico calvario, y están prácticamente intentando canonizarlo por haber dimitido", ha dicho. "Sólo faltaba", ha ironizado.

Abascal ha trasladado que no sabe si podrá acudir al funeral en la Catedral de Toledo el 12 de noviembre en recuerdo de las víctimas mortales del accidente ferroviario, alegando que no sabe "dónde estará", pero ha garantizado que habrá representación por parte de Vox.

LANZAMIENTO DE HUEVOS

Durante la intervención de Abascal, a la que han acudido 3.000 personas, según Vox, se ha producido un lanzamiento de huevos por parte de individuos sin identificar que han impactado en periodistas que han acudido a la declaración.

El líder de Vox lo ha imputado a "las milicias de Pedro Sánchez". "Mira, ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez lanzando huevos a los periodistas", ha advertido, y se ha disculpado por lo ocurrido.