Abascal critica la "traición de Sánchez" en Ceuta y afirma que "debe ser investigada por el Tribunal Supremo"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la "traición de Sánchez" --en referencia al presidente del Gobierno-- en Ceuta, "debe se investigada por el Tribunal Supremo" y ha criticado que "sigue abandonada", con "enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos".

"Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola", ha aseverado en una publicación a través de 'X', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que la "corrupción" del jefe del Ejecutivo "mata" y "destruye" la "soberanía" de España.