El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que España "tiene futuro" y ha pedido el voto para su formación para poder "reconquistarlo".

Así lo ha hecho durante su minuto de oro en el debate de los principales candidatos a la Presidencia, organizado por la Academia de la Televisión, donde ha destacado parte de sus promesas durante la campaña.

"Les pido el voto para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta, para que haya prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública, para que en definitiva vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros", ha enumerado.

ELECCIONES LIMPIAS Y TRANSPARENTES

Además, ha reclamado el respaldo del electorado "para que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes y los jóvenes puedan tener una vivienda, para que la industria no se vaya de tu comarca y tú tengas que abandonar tu pueblo o el que quiere regresar a España pueda hacerlo".

"En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro", ha señalado Abascal, que se ha mostrado convencido de que España lo tiene. "Espero que ese futuro podamos decidirlo los españoles en las próximas elecciones", ha agregado, y ha expresado su esperanza de que los comicios sean "limpios y transparentes".