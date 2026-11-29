1138523.1.260.149.20261129233907 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede del Vox en la calle Bambú, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este domingo tras el escrutinio electoral para congratularse de que su formación ha "cumplido la misión" de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Además, ha garantizado que "el cambio necesario y tranquilo" de España "comienza mañana", y ha advertido al presidente de "consecuencias".

"¡Misión cumplida: se va, se va, se va, se va porque le hemos echado todos juntos, ya es el pasado!", ha exclamado Abascal en declaraciones desde el exterior de la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle de Bambú, tras el escrutinio que ha dado mayoría absoluta a la suma de PP y Vox.

Además, Abascal ha afirmado que desalojar a Sánchez del Gobierno "sólo era la primera misión" y que "no hay tiempo para el descanso" porque "mañana comienza la siguiente: el cambio necesario, tranquilo y profundo" que necesita España.

A renglón seguido, ha advertido al PSOE y al Gobierno de que el próximo gobierno "no será cómplice de la impunidad" y hará como que "no ha pasado nada". "Han pasado muchas cosas, y muy graves, y van a tener que asumir las consecuencias", ha advertido.

Abascal ha comparecido acompañado de dirigentes de Vox, como el vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga; la secretaria general adjunta, Montse Lluis; la portavoz en el Congreso, Pepa Millán; y el jefe de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, entre otros.

Cientos de simpatizantes se han acercado a la sede nacional de Vox para celebrar el resultado electoral y escuchar a Abascal. Ondeando banderas de España, han coreado 'Socialista el que no bote', 'Pedro Sánchez, hijo de puta', 'Pedro Sánchez, a prisión' y 'España, cristiana y no musulmana'.

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