La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

"¿Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio?", pregunta el líder de Vox

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "buitre" al socialista Pedro Sánchez, una alusión que ha sido recriminada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, mientras que el presidente del Gobierno ha pedido reservar los insultos para los "reality". "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha replicado Abascal.

El rifirrafe a tres bandas se ha producido durante el bloque de vivienda en el debate electoral 'a cuatro', organizado por la Academia de Televisión, cuando Colau ha reclamado al líder de Vox que aclarara si cuando alude a los extranjeros habla de los "fondos buitre" internacionales que están subiendo los alquileres y desahuciando a miles de personas.

"EL GRAN BUITRE ESTÁ A MI IZQUIERDA"

Al cuestionarle si pretende expropiar pisos a estos fondos, Abascal ha espetado que el "gran buitre que hay en España está justo a su izquierda" y acusaba a Sánchez impulsar la "inmigración masiva" que ha disparado "los precios de la vivienda"

"¿Se queda satisfecha?", ha lanzado a Colau quien, acto seguido, ha protestado por actitud del candidato de Vox dado que es "de vergüenza" que en la política "se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace". "Al presidente del Gobierno lo acaba de insulta, me parecería lamentable su estilo político, se desacredita usted solo", ha apostillado la aspirante a la Moncloa de Frente Amplio.

"HÁGASE EL OFENDIDO, SI QUIERE"

Tras solicitar un inciso la moderadora, la periodista María Casado, el presidente del Gobierno ha agradecido a Colau que reivindique "la buena política" y ha ironizado a Abascal que ante sus "ataques personales" se fuera a un "reality", porque esto era un debate político.

La reacción del líder de Vox ha sido inmediata al proclamar que Sánchez no era capaz de enfrentarse a él y tenían que hacerle el "juego sucio". "Hágase el ofendido, si quiere", ha zanjado tras la queja del presidente del Gobierno.