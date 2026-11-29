El candidato por Vox a las elecciones generales del Gobierno, Santiago Abascal, tras ejercer su derecho a voto para las elecciones generales, en el colegio Pinar del Rey, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya se encuentra en la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle de Bambú, para seguir el escrutinio de las elecciones generales de este 29N.

Abascal ha llegado al cuartel general de Vox a las 20.00 horas y seguirá el recuento en la cuarta planta de Bambú, acompañado de miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y su equipo más próximo.

Un total de 200 periodistas de 130 medios procedentes de varios países como Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Polonia, Argentina o Colombia se han acreditado para el seguimiento de la noche electoral en la sede nacional de Vox. Además, el partido ha invitado a aliados internacionales.

Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas. Se ha registrado una participación récord en estos comicios, un 68,15% hasta las 18.00 horas, 15 puntos más que en 2023. Abascal ha llamado repetidamente a la movilización del electorado de cara a este 29N. En la recta final de la campaña, en el seno de la formación veían con inquietud la activación del bloque de las izquierdas, y pedían no dar por hecho la suma de PP y Vox.

Fuentes de Vox han destacado que afrontan el recuento con "tranquilidad", se han congratulado por la alta participación porque creen que les puede beneficiar.