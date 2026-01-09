Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Vox ha obtenido 11 escaños en las elecciones autonómicas de - Gabriel Luengas - Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este viernes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de insultar" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que "empiece a entender que los tiempos están cambiando".

"Y, de paso, que revise toda su política internacional", ha emplazado Abascal en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En el mismo, el líder de Vox ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un peligro para España". "Sigue vendiendo la soberanía por unos meses más en el poder. Es aliado internacional de todas las tiranías de izquierda. Cuanto más débil más peligroso es", ha criticado.

"Y no está derrotado", ha continuado, añadiendo que el jefe del Ejecutivo "sobrevive gracias al uso corrupto del poder y gracias a pactos con otros partidos".

Es por eso que ha exigido al líder de los 'populares', "que rompa la alianza con el socialismo en el búnker de Bruselas" y que "rompa el pacto con el PSOE en Ceuta".

"Que se comprometa a no pactar más ni con Sánchez ni con el PSOE. (...) Hay que revertir la invasión. Hay que abandonar el fanatismo verde que nos empobrece. Hay que desmontar toda la estructura totalitaria de la izquierda, nacional e internacional", ha zanjado.