Abascal se reúne con Milei: "Siempre es un honor dar la bienvenida en España a mi buen amigo"

El presidente d eArgentina, Javier Milei, y el líder de Vox, Santiago Abascal. - SANTIAGO ABASCAL / VOX

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido un encuentro este jueves con el presidente de la República Argentina, Javier Milei, en el marco de una nueva visita del mandatario argentino a España.

"Siempre es un honor dar la bienvenida en España a mi buen amigo Javier Milei", ha escrito Abascal en un mensaje en X, acompañado por una fotografía de ambos.

Milei ha llegado a Madrid para participar este viernes en la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, de la Universidad CEU San Pablo. En el acto, el presidente argentino recibirá la Medalla de Honor de la Universidad por su papel como economista y en atención a su "contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica".