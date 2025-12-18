Abascal, sobre el robo de votos en Extremadura: "Nos podemos temer lo peor, la mafia es capaz de cualquier cosa"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios en Almaraz (Cáceres) - VOX

DON BENITO (BADAJOZ), 18 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este jueves que la formación "se teme lo peor" porque "la mafia es capaz de cualquier cosa" respecto al presunto robo de votos en las oficinas de Correos de Fuente de Cantos, en Badajoz, a tres días de las elecciones en Extremadura.

En declaraciones a los medios, Abascal ha puntualizado que no conoce todos los detalles del caso, pero ha repetido que el Gobierno y el PSOE son "una mafia corrupta capaz de cualquier cosa", como "alterar el censo electoral" mediante regularizaciones masivas de inmigrantes y de "manipular resultados electorales para permanecer en el poder".

"Nos podemos temer lo peor", ha avisado Abascal, que también ha ironizado con que "la debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar".