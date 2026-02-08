Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas

1050084.1.260.149.20260208234958 Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tendido este domingo la mano al PP para pactar en Aragón, tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, pero ha pedido a Jorge Azcón "un cambio de políticas" para formar un gobierno de coalición.

Vox ha duplicado su fuerza en Aragón, pasando de siete a 14 escaños, y continuará condicionando al PP, que necesita su apoyo para que Azcón revalide la Presidencia autonómica.

En una breve comparecencia desde la sede nacional de Vox en Bambú, sin periodistas, Abascal se ha congratulado por los resultados electorales. "Hoy Aragón ha hablado con claridad, la respuesta de los aragoneses es más Vox y más voz para el sentido común", ha celebrado.

El líder de Vox ha felicitado a Azcón por ganar los comicios, "a pesar de que el PP ha perdido en porcentaje de votos y escaños", y ha incidido en que "Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez". En esta línea, ha saludado también que el bipartidismo ha perdido siete escaños en conjunto.

Sobre pactos, Abascal ha dicho a Azcón "con toda claridad" que Vox está dispuesto a un acuerdo, pero el PP tiene que "cambiar de políticas". Si no, ha retado a pactar con el PSOE.

Vox pone el foco fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y la inseguridad que la formación achaca a la inmigración "masiva", fenómeno que también "colapsa" los servicios públicos y dificulta el acceso a la vivienda.

En líneas generales, los de Abascal reclaman un rechazo explícito a las políticas ecológicas, a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, a las políticas "de género" o al gasto político "superfluo". Los de Abascal rompieron los gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías, incluido Aragón, por discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

