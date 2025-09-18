La Abogacía apuesta por la digitalización de la Justicia con un Consejo Asesor que analizará cambios tecnológicos

El Consejo General de la Abogacía ha reafirmado este jueves su compromiso con la digitalización de la Justicia en la presentación de su Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía ha reafirmado este jueves su compromiso con la digitalización de la Justicia en la presentación de su Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital, creado con el objetivo de liderar esta transformación y analizar los cambios tecnológicos que se están produciendo.

Este Consejo Asesor está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en esta materia como el presidente de la subcomisión de Justicia Digital del Consejo, Miguel Hermosa; los abogados especializados en tecnología y derecho digital Borja Adsuara, Moisés Barrio y Ofelia Tejerina; el magistrado Joaquín Delgado; el letrado de la administración de Justicia Francisco Cabo; Eugenia Navarro, ingeniera especializada en transformación digital; y Concha Campos, doctora en Derecho y también especialista en esta materia.

Según ha informado la Abogacía en un comunicado, a este Consejo podrán irse incorporando otros miembros. Entre los objetivos está "analizar la transformación digital y su impacto en el ejercicio de la abogacía, el identificar nuevas amenazas digitales, proponer marcos regulatorios adecuados y desarrollar estrategias de defensa eficaces ante vulneraciones de derechos en el entorno digital".

"Hablamos del derecho a la ciberseguridad, a la neutralidad de Internet, de la defensa frente a decisiones automatizadas o del uso indebido de tecnologías como los deepfakes. Hablamos de identificar nuevas amenazas digitales. Hablamos de proponer marcos regulatorios adecuados. Y hablamos, naturalmente, de desarrollar estrategias de defensa eficaces ante vulneraciones de derechos en el entorno digital. Por lo tanto, o somos tecnológicos, o la Abogacía, simplemente, no es", ha afirmado en su intervención la secretaria general del Consejo General de la Abogacía, Encarna Orduna.

Eugenia Navarro y Moisés Barrio son autores regulares del blog de innovación de Innovación y Nuevas Tecnologías que puso en marcha la Abogacía en 2012 para fomentar el debate sobre la innovación tecnológica en la profesión.

La creación de este Consejo Asesor refuerza ese compromiso de la Abogacía con la digitalización de la Justicia, como se ha puesto de manifiesto recientemente, entre otras cosas, con la exitosa versión a la nueva versión de la firma digital ACA Plus.