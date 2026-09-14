Abogacía Española abre las candidaturas a sus XXVIII Premios de Derechos Humanos a favor de la igualdad y la diversidad

Archivo - El presidente de la Abogacía Española, Salvador González. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abogacía Española ha abierto este lunes el plazo para presentar candidaturas a la XXVIII edición de los Premios de Derechos Humanos 'Carlos Canicer', que este año ponen el foco en la idea de que "todas las personas tienen la misma dignidad y deben poder ejercer los mismos derechos, sin discriminación alguna", abogando por la igualdad y el no a la discriminación.

Bajo el lema 'No hay derechos de primera, ni personas de segunda', esta edición reconocerá acciones, trayectorias e iniciativas que hayan contribuido a promover la igualdad, combatir la discriminación y garantizar que los derechos humanos alcancen a todas las personas, con especial atención a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Esta elección, según el Consejo General de la Abogacía Española, se basa en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos principios que consagran la igualdad en dignidad y derechos y la universalidad de las libertades reconocidas en la Declaración. Según la institución, tras más de 70 años de la aprobación de la Declaración Universal, el reto no reside "únicamente en reconocer esos derechos, sino en garantizar que puedan ejercerse de manera efectiva por todas las personas".

HASTA EL 16 DE OCTUBRE

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2026 y podrán proponer candidaturas los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y los miembros del Consejo General de la Abogacía Española, además de personas o instituciones vinculadas con el mundo del Derecho o la Abogacía e instituciones y empresas públicas y privadas.

Las propuestas, en este sentido, tendrán que incluir una justificación de los motivos de la candidatura y el currículo de la persona candidata o el historial de la entidad o institución propuesta. Asimismo, se podrán incorporar adhesiones y otros documentos que permitan acreditar y poner en valor su trayectoria o actuación.

Los Premios de Derechos Humanos fueron creados por el Consejo General de la Abogacía Española en 1998 con el objetivo de reconocer públicamente a personas que destaquen por su lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos.

La convocatoria contempla las categorías de Persona, Institución y Comunicación, a las que se suma el 'Premio Especial Nacho de la Mata', creado en memoria del abogado y destinado a reconocer el trabajo en favor de los derechos de la infancia más vulnerable.

"PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA"

Según Abogacía Española, en la edición de este año se valorarán, especialmente, las actuaciones desarrolladas por profesionales de la Abogacía, despachos, colegios profesionales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y organismos nacionales e internacionales que "hayan contribuido a promover la igualdad efectiva, luchar contra la discriminación, proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso universal a los derechos humanos".

Asimismo, iniciativas relacionadas con los derechos de las personas migrantes, refugiadas o apátridas; la igualdad de género; la protección de la diversidad; la lucha contra nuevas formas de discriminación estructural o tecnológica; y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos también podrán incluirse en esta convocatoria.

El jurado de estos premios reúne a representantes de las principales instituciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos, junto a representantes de la Abogacía y de la Fundación Abogacía. La decisión, como ha explicado el organismo, se adoptará mediante votación secreta y cada categoría reconocerá, con carácter general, a una única persona, institución o agrupación.

Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía.