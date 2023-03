La Abogacía Española ofrece un servicio gratuito para hacer pagos y consignaciones mientras dure la huelga de los LAJ

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha puesto a disposición de los abogados, de manera gratuita, su plataforma de contratación digital y pagos 'online' como alternativa a la tradicional cuenta de consignaciones del juzgado mientras dure la huelga indefinida que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) empezaron el pasado 24 de enero y que mantiene paralizados millones de euros en dicha cuenta.

Así lo ha informado este jueves el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado en el que explica que esta medida es una "solución digital" desarrollada con la intención de "facilitar el cierre telemático" de los acuerdos judiciales y extrajudiciales con "el máximo nivel de seguridad jurídica".

Desde la Abogacía aseguran que la plataforma funcionará como una "alternativa institucional" a la "saturada cuenta de consignaciones judiciales del Ministerio de Justicia". Y, al hilo, recuerdan que "en España se mueven cada año 8.400 millones de euros en depósitos y consignaciones judiciales, de los cuales 4.000 millones son pagos entre partes que quedan retrasados en los juzgados cerca de tres meses".

Confía en que mientras la huelga siga sin solución esta herramienta permita dar una "respuesta eficaz" a las consecuencias que está teniendo el bloqueo de la cuenta judicial en la ciudadanía.

HERRAMIENTA "PIONERA"

En este sentido, el Consejo incide en que la plataforma permitirá a los abogados "poder cerrar acuerdos 'online' garantizándose el pago de los mismos de forma tal que los acuerdos quedan bloqueados hasta que se produce el ingreso pactado entre las partes".

"El uso de esta herramienta tecnológica, pionera en España y a nivel mundial, en estos momentos de huelga permite seguir operando transacciones y que el dinero vuelva al mercado", apunta.

Según recalca, esta es "la primera plataforma de contratación digital en el mundo que permite formalizar y realizar acuerdos online, judiciales y extrajudiciales, condicionados al pago de lo pactado, de tal manera, que, si no hay pago, el contrato no se perfecciona, garantizando máxima seguridad jurídica en la contratación a través de Internet y consiguiendo que el contrato se cumpla o no pueda descargarse y se cancele en caso de que no se formalice el pago".

Desde la Abogacía señalan que gracias al uso de la tecnología Smart Contract, la plataforma ha supuesto una "revolución jurídica y operacional en la forma de realizar acuerdos y contratos con sus respectivos pagos online, tanto a nivel jurídico para su uso por los despachos de abogados como en el mercando privado".

El Consejo insiste en que esta tecnología "disruptiva" que "ya es conocida como el 'Bizumcontract'" ha conseguido "optimizar la gestión del cierre de acuerdos y contratos de móvil a móvil con plena seguridad jurídica y transparencia, sin necesidad de salir de la oficina, pudiendo operar las 24 horas del día, con un increíble ahorro de tiempo y dinero".