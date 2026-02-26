La Abogacía Española reclama una nueva ley para que los abogados de oficio "reciban un trato digno"

Archivo - Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. - CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves una nueva Ley de Justicia Gratuita para que los abogados de oficio "reciban un trato digno".

"Urge una nueva ley para que nuestros compañeros y compañeras reciban el trato justo que merecen y que, ahora mismo, no tienen", ha destacado González en el segundo debate del 'Foro 30 años. Ley de Justicia Gratuita'.

El presidente del Consejo ha pedido que la nueva regulación garantice una consideración justa de los profesionales de la abogacía del turno de oficio que, en la actualidad, es "insuficiente".

Además, ha recordado la importancia de "escuchar a los profesionales que trabajan directamente en este ámbito", citando a representantes de asociaciones y colectivos --como el sindicato VENIA, las asociaciones CEAT, ALTODO, ALA, DEFENDA, Marea Negra, la Plataforma Nacional del Turno de Oficio y la Plataforma 101+ TÚ-- quienes "han aportado propuestas constructivas basadas en su conocimiento directo de los problemas del sistema".

Según un comunicado, los asistentes al foro han debatido distintas propuestas, como la necesidad de la reforma de la ley, así como que exista un Estatuto claro con derechos y obligaciones para los abogados de oficio y, especialmente, que se paguen todas las actuaciones que realizan los profesionales de la abogacía, mejorando sus condiciones y aumentando el presupuesto destinado a estas actuaciones.

"Es un problema estructural y una cuestión de Estado. El modelo está agotado, no llega a lo que debería y genera desigualdades territoriales en su prestación, que es lo peor que puede ocurrir cuando hablamos de justicia", ha recalcado González.

Finalmente, durante el debate se ha apelado al compromiso del poder legislativo y de los públicos para lograr una nueva ley que se adapte a la realidad de 2026, ya que la ley actual data de 1996. El presidente ha destacado que el éxito de la futura ley "dependerá de la participación de toda la abogacía: debatir abiertamente, compartir ideas, y construir consensos".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, Ángel Méndez, ha asegurado que desde su Comisión transmite "la máxima voluntad y compromiso de trabajar con ese objetivo: aunar esfuerzos para mejorar la situación de miles de compañeros y compañeras".