Abogacía reclama la dignificación del turno de oficio en la presentación del cupón de la ONCE dedicado a este servicio

Cupón conmemorativo del turno de oficio. - ONCE-ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este miércoles, en la presentación del cupón de la ONCE dedicado al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la dignificación de este servicio público esencial, así como una financiación adecuada, justa y digna.

González ha insistido en la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley que proteja a los abogados y abogadas que prestan este servicio. "Resulta indispensable una nueva ley reguladora que incorpore sistemas de financiación adecuados, con retribuciones justas, y el reconocimiento expreso a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio. Con su protección también estamos defendiendo del derecho de defensa de la ciudadanía", ha ahondado.

La presentación del cupón ha tenido lugar en la sede del Consejo General de la ONCE y, por parte de Abogacía Española también han asistido su secretaria general, Encarna Orduna; su tesorera, Cristina Llop; el presidente de la presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez; y la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez.

FECHA PARA DIGNIFICAR EL SERVICIO

El cupón de la ONCE para el sorteo del próximo miércoles 8 de julio está dedicado al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se conmemora cada 12 de julio, para defender y divulgar la labor realizada por los cerca de 39.000 profesionales de la abogacía de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio de los Colegios de la Abogacía de todo el país.

La fecha elegida coincide con la efeméride de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

"El turno de oficio es muestra del compromiso social de la abogacía. Sus profesionales garantizan cada día que el acceso a la justicia sea un derecho real para toda la ciudadanía y merecen el reconocimiento, la protección y la dignificación de toda la sociedad", ha subrayado la secretaria general de Abogacía Española, Encarna Orduna.