La abogada de Koldo pide someter al exasesor al polígrafo y un careo con Aldama de cara al juicio de mascarillas

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido este jueves a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán al exasesor y al exministro José Luis Ábalos, que sometan al propio Koldo a la prueba del polígrafo para "ayudar al tribunal a determinar la veracidad" de sus afirmaciones.

La letrada del que fuera asesor de Ábalos también ha pedido al tribunal que acuerde un careo entre Koldo García y el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama. Se trata de dos solicitudes que ha realizado en la vista preliminar por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

Esta audiencia preliminar es una vista que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están siguiendo la misma de forma presencial, aunque solo intervienen en la misma sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el Ábalos y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.