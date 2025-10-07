La abstención del PSOE impide que el Congreso tramite la ILP para acabar con el blindaje de la tauromaquia

Sumar carga contra el PSOE por no apoyar la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia
1016008.1.260.149.20251007214746
Vídeo de la noticia
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 7 octubre 2025 22:22

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abstención del PSOE ha propiciado que el Pleno del Congreso rechazara este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

Contador