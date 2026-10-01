La acampada de Sol crea "comités de barrio" con asambleas sectoriales para impulsar la huelga general por la vivienda

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada instalada en la Puerta del Sol ha organizado este jueves la creación de "comités de barrio" con asambleas sectoriales con el objetivo de "empezar a construir" una huelga general por la vivienda.

Esta medida anunciada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de una nota de prensa, busca dotar de "continuidad territorial" a la movilización con una estructura organizada por barrios y municipios que permanezca activa cuando se levanten las tiendas de campaña.

Según han señalado los portavoces de la acampada, los comités operarán de forma provisional como asambleas territoriales con sede en la propia plaza de Sol, desde donde impulsarán la protesta y presionarán a las organizaciones sindicales para que convoquen formalmente la huelga general.

Asimismo, el colectivo ha tachado de "insuficientes" los Reales Decretos impulsados por las instituciones y ha afirmado que no permitirá la desmovilización del movimiento.

ASAMBLEAS SECTORIALES

Para poner en marcha estos órganos, la organización ha convocado para la tarde de este jueves a las 18.00 horas las primeras asambleas territoriales en la propia Puerta del Sol.

En dichas asambleas, los portavoces de los sindicatos han alentado a los manifestantes a acudir a la manifestación de este sábado 3 de octubre a las 12.00 en la que reclamarán una huelga general. La manifestación será simultánea desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar hacia Cibeles, donde se unirán en una sola concentración frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid.

Además en las asambleas, las consignas de los portavoces en todas ellas partían del sentimiento de "cambio en las personas" que "se han hartado de esperar soluciones" y que "lucharán hasta el final" para lograrlas.

Así, han expresado que la huelga general es ahora "una realidad" y que cada día se encuentra mucho más cerca. Han achacado la búsqueda de la huelga a no solo la situación de la vivienda sino también a los problemas en sanidad, en educación y en los salarios, y para buscar una solución plantean esta respuesta "unificada".

"Las huelgas no se decretan, hay que construirlas día a día, hay que ir a la huelga general, salir a las calles, parar el país y darles donde más les duele", ha expresado uno de los portavoces de una de las asambleas.

La distribución de estos "comités de barrio" se ha distribuido desde la boca de la calle Montera para los vecinos de la zona norte, procedentes de distritos y municipios como Chamartín, Tetuán, Fuencarral, Tres Cantos y la Sierra Norte.

Por su parte, la zona este se ha ubicado junto a la estatua del Oso y el Madroño para convocar a residentes de Ciudad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, mientras que la boca de la calle Carretas quedará asignada a la zona sur, reuniendo a distritos y localidades como Villaverde, Carabanchel, Vallecas, Getafe y Leganés.

Finalmente, la boca de la calle Arenal ha albergado las reuniones de la zona oeste --dirigida a participantes de Aluche, Puerta del Ángel, Móstoles, Alcorcón y la Sierra Oeste-- así como las de la zona centro, que ha agrupado a los barrios situados en el interior de la M-30.

Con estos encuentros, la organización persigue consolidar una estructura territorial permanente capaz de extender el conflicto por la vivienda a todos los rincones de la región y coordinar las próximas convocatorias comunitarias.