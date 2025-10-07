Activistas de la flotilla exigen el regreso inmediato de Reyes Rigo y denuncian violencia y tortura por parte de Israel

Integrantes de la Global Sumud Flotilla ofrecen declaraciones a los medios, frente al Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Niegan la agresión a una sanitaria de su compañera y achacan esa acusación a la "propaganda sionistas"

Activistas de la Global Sumud Flotilla han exigido este martes la inmediata liberación de su compañera Reyes Rigo y han sostenido que, tanto ella como otros integrantes de esta acción humanitaria, sufrieron durante su arresto en Israel violencia "contundente" y "torturas" por parte de las fuerzas de seguridad hebreas.

En declaraciones a las puertas del Congreso y con el respaldo de la líder de Podemos Ione Belarra, la integrante de la flotilla Sofía Buchón ha negado que Rigo provocara ninguna agresión como alega Israel con su "propaganda sionista", dado que nadie fue testigo de ese supuesto ataque a una sanitaria del que se la culpa.

De hecho, ha replicado que hay muchos testigos que vieron una "escalada de violencia" por parte de los cuerpos de seguridad hebreo contra Rigo.

"LES TIRARON DEL PELO Y LAS ARRASTRARON POR EL SUELO"

Otra de las activistas y militante de Podemos, Alejandra Martínez, ha negado también esa supuesta agresión de la que se acusa a su compañera y que, en un momento de "privación de sueño" y cuando se les estaba trasladando de celda, los agentes redujeron a otra activista de origen danés y Rigo simplemente la agarra para que no cayera al suelo.

"Entonces a ellas se las arrastra tirando del pelo para intentar meterlas en la celda y después de eso lo que lo que vivimos es un dispositivo policial antidisturbios con más de 20 policías, seis de ellos con sus fusiles de asalto y un perro que las sacan de la celda. Esta es la última vez que vimos a Reyes", ha desgranado.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno que actúe para facilite inmediatamente el regreso a España de Reyes Rigo. "Por favor, garanticen su vuelta a casa", ha enfatizado.

MUESTRA DE LA VIOLENCIA DE ISRAEL

La también integrante de la flotilla y concejal de Podemos en Palma de Mallorca, Lucía Muñoz, ha señalado que se les dijo que Reyes iba a volver en el avión con sus compañeros y que no le dieron ninguna respuesta de su ubicación.

Como se negaron a salir de la celda hasta conocer su destino, Muñóz ha acusado a las autoridades israelíes les sacaron por la fuerza, les maniataron con bridas y les arrastraron hasta el autobús para comenzar su deportación.

"Creo que es una pequeña muestra de la violencia que ejerce el Estado genocida", ha apostillado para criticar la "propaganda sionista" que, a su juicio, en todo momento ha sido además "contradictoria" pues les han tildado de "terroristas" o "pijos que estaban de vacaciones en el mar".

VEJACIONES Y TORTURAS

Otro de los activistas de la flotilla, Simón Vidal, ha relatado que durante su proceso de arresto las autoridades israelíes les han "robado" pertenencias, les han "golpeado", "maltratado" "vejado" y sometidos a "torturas" denominadas de "bajo impacto".

"Nos han mantenido con las manos maniatadas, sentados en el suelo con las piernas cruzadas durante horas, agachándonos la cabeza violentamente contra el suelo, gritándonos terroristas", ha denunciado para agregar que les impedían por ejemplo orinar o dar productos de higiene personal a las mujeres.

También ha afirmado que a muchos de ellos les taparon los ojos y que les ponían telas con rayas blancas y azules, que son las que utilizaban los nazis "en los campos de concentración". "Para que se vea la tortura psicológica", ha apostillado.

Por su parte, Manuel Alonso ha explicado que aún quedan compañeros "secuestrados por Israel", que aparte de Rigo son tres personas de nacionalidad noruega y dos de origen marroquí.