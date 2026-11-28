1138173.1.260.149.20261128130629 La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, viaja en tren de Madrid a Barcelona este sábado, 28 de noviembre de 2026, jornada de reflexión ante las elecciones generales del 29 de noviembre. - FRENTE AMPLIO

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, pasa la jornada de reflexión de este sábado en Barcelona, donde este domingo 29 de noviembre ejercerá su derecho al voto, según han informado fuentes del partido.

Colau ha viajado esta mañana en tren desde Madrid a Barcelona, ciudad en la que vive, para pasar la jornada de reflexión "en familia" tras una campaña electoral que ha sumado más de 12.000 kilómetros por España, señalan las mismas fuentes.

La política reivindicó el espíritu de la remontada durante el cierre de campaña electoral este viernes, al proclamar que su candidatura "no se rinde" y fue capaz de ganar a las derechas mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía derrotado en el 'cara a cara'.

Además, volvió a avisar al líder del PSOE de que en estas elecciones no importa qué partido quede primero, sino qué coalición va a gobernar: si la derecha condicionada por Vox o la progresista con Frente Amplio.

Así lo trasladó en el recinto 'La Nave' de Villaverde (Madrid), que se desbordó ante la afluencia de unos 4.000 simpatizantes, y arropada por los ministros Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), esta última a través de un video. Un millar de personas no pudieron acceder a esta instalación, aunque recibieron el saludo de Colau y de varios de los referentes de Frente Amplio.