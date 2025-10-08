La AECID moviliza 400.000 euros para asistir a los afectados por el terremoto en Filipinas

Afectados por el terremoto de 6,9 de magnitud en Cebú, Filipinas - ROUELLE UMALI / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha movilizado 400.000 euros para ayudar a atender a los damnificados por el terremoto de 6,9 de magnitud en la escala Richter del pasado 30 de septiembre en Filipinas, que dejó más de 70 muertos.

En concreto, según ha informado en un comunicado, ha activado su convenio de emergencias con Acción contra el Hambre por un valor de 100.000 euros, con el que se prevé atender a 6.500 personas mediante intervenciones de emergencia en agua, saneamiento y refugio.

"Estas acciones permitirán asegurar el acceso a agua potable y ofrecer soluciones temporales de vivienda a las familias más afectadas" por el terremoto, que ha dejado más de 170.000 damnificados, según ha precisado la AECID.

Además, contribuirá con 300.000 euros al llamamiento de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para apoyar a 67.500 personas en situación de vulnerabilidad (unas 13.500 familias) en los municipios más afectados de la provincia de Cebú.

En este caso, se priorizará a quienes han perdido sus hogares o no pueden regresar a ellos con seguridad: familias con bajos ingresos, personas mayores, mujeres embarazadas o lactantes, niños, niñas y personas con discapacidad. "El objetivo es garantizar el acceso a refugio seguro, artículos esenciales y apoyo psicosocial para facilitar una recuperación temprana", ha precisado.