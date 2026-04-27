Agentes de la UCO descartan manipulación de evidencias incautadas a Koldo como sus audios: "De ninguna manera"

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Kol - Pool

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han rechazado de manera tajante este lunes en el juicio del Tribunal Supremo que se alterara el contenido de los dispositivos incautados --como los audios-- al exasesor ministerial Koldo García durante el análisis de los mismos.

En su declaración, un responsable del grupo investigador ha subrayado que "no se ha producido ninguna manipulación" y que "de ninguna manera" pudo hacerse mientras las evidencias, extraídas de dispositivos como teléfonos móviles, estaban bajo su custodia.

Junto a otro investigador ha asegurado que es "imposible" que se haya manipulado durante el análisis los audios del exasesor del exministro José Luis Ábalos y han rechazado que se instalara un 'software' remoto que pudiera alterarlos a distancia.

Además, los agentes han indicado que Koldo tenía en sus dispositivos "muchas cuestiones" de la esfera personal de Ábalos, como información sobre su situación patrimonial, por lo que "no era nada llamativo", según ha dicho, que lo encontraran ahí.

Tras los agentes de la UCO está previsto que, a partir del miércoles, declaren los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia: Ábalos, Koldo y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama.