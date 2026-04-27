La UCO dice que el piso de Jéssica era su "casita de novios" con Ábalos: Lo pagaba Aldama para "comprar su voluntad"

1082063.1.260.149.20260427172852 La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado en el juicio del Tribunal Supremo que el piso de la madrileña Plaza de España en el que vivía Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, era su "casita de novios" con el exministro de Transportes y que el apartamento era "una contraprestación" del empresario Víctor de Aldama para "tener comprada" su "voluntad".

En sus declaraciones este lunes, los investigadores han defendido su trabajo frente al cuestionamiento desde las defensas de Ábalos y de su exasesor Koldo García en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

Según han expuesto, los "primeros mensajes" que han hallado datan de marzo de 2019, cuando Koldo le mandó 15 imágenes a Jéssica del apartamento.

A partir de ahí, las gestiones se realizan "a través de terceros", particularmente, de Alberto Escolano, socio de Aldama. Es él el encargado de "localizar un piso que sea del gusto de Jéssica Rodríguez para establecerse allí, en lo que ella dice literalmente, su 'casita de novios' con José", han manifestado los agentes.

Preguntados por los indicios para concluir que el piso lo estaba pagando el empresario, los investigadores han señalado que los problemas que pudiera tener Jéssica en el apartamento se los comunicaba a Ábalos y "él hace un pantallazo de esa conversación y se la envía a Koldo para que se le ponga solución".

ESCOLANO ACTUABA "A ÓRDENES DE ALDAMA"

Y han abundado en que el exasesor pagó dos mensualidades, aunque no han demostrado "con fehaciencia" que Escolano reintegrase ese dinero: "De alguna manera, lo que se intuye es que Koldo ha adelantado ese dinero y se le va a devolver posteriormente".

La defensa de Koldo les ha preguntado si tienen constancia de que Escolano utilizaba el piso para cuestiones empresariales. Los agentes han respondido que no, pero han insistido en que "queda manifiestamente claro" que la "búsqueda del piso para Jéssica Rodríguez es porque va a ser su casita de novios" con Ábalos.

Escolano pagaba el alquiler de este apartamento porque "actuaba a órdenes de Aldama", ha indicado la UCO. Y han añadido que se trata de "una contraprestación" que, "en este caso es un piso" porque "está pagando el nivel de acceso al ministro".

El acceso "vale lo que ellos hayan estipulado, porque después Víctor De Aldama puede aducir los derechos que correspondan por las contraprestaciones que está pagando", han manifestado.

"Y lo que tenemos claro es que eso está ocurriendo porque Víctor de Aldama necesita, o quiere, o entiende que de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro", han concluido.