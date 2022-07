Aitor Esteban insta a Sánchez a cumplir con sus socios parlamentarios si aspira a volver a ser presidente

Le reclama actuar con "valentía" y sin "complejos" para ofrecer soluciones al conflicto identitario de Cataluña y Euskadi

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido este miércoles al presidente Pedro Sánchez, de que debe cambiar su actitud respecto a sus socios parlamentarios, no "ocultar" a sus aliados territoriales cada vez que hay una elecciones y cumplir los compromisos adquiridos con ellos si aspira a volver a ser investido como jefe del Ejecutivo tras las próximas elecciones generales.

Esteban ha lanzado esta advertencia al presidente durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación recriminándole el trato que da a su formación, sin consultarle previamente las medidas que va impulsar el Gobierno, incumpliendo así expresamente el pacto de investidura suscrito en 2020.

El portavoz nacionalista ha admitido que el PNV va apoyando algunas leyes, pero le ha echado en cara a Sánchez sus "improvisaciones", la falta de reformas estructurales y, especialmente, que no haya "arriesgado nada" para satisfacer las demandas identitarias del País Vasco o Cataluña, en contra de lo pactado al inicio de la legislatura.

"Usted pensará que ese deseo nacional va a desinflarse con el tiempo y nada más lejos de la realidad", ha enfatizado, antes de pedirle "valentía", que huya de "complejos" y que asuma que sus acuerdos con nacionalistas e independentistas no son un problema para el PSOE como demuestra "ocultarles" cuando hay elecciones autonómicas "no le ha servido para nada".

Por el contrario, ha argumentado que Sánchez vería "engrandecida" su "figura" ante su electorado si se atreviera a aportar soluciones para resolver los conflictos con Cataluña y Euskadi. "No puede buscar votos de unos socios de los que luego a ratos reniega", ha aseverado.

"LA LLUECA EL DÍA DE LA ASCENSIÓN"

"Nos dice a nosotros que no tenemos más alternativa que apoyarle, como argumento es poco alentador e inteligente y, en realidad, el que no puede permitírselo es usted no puede prescindir de nosotros", le ha soltado.

"Señor presidente, llegados a este punto ¿cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura? ¿Con quién piensa alcanzar La Moncloa tras las siguientes elecciones? A no ser que pretenda una gran coalición con el PP, tendrá que seguir con nosotros ¿Qué va a hacer para mantenernos como socios?", le ha preguntado.

Y ha tirado de un refrán rural del pueblo soriano de su madre para ilustrar sus advertencias: "Si quiere tener pollos el día del Señor, eche la llueca el día de la Ascensión". "Tiene el tiempo de la Ascensión de esta legislatura si quiere que las cosas le salgan bien el día de la próxima investidura", le ha remarcado.

INACEPTABLE RETRASO EN LOS TRASPASOS

En la lista de incumplimientos, Esteban ha recalcado que ya se han rebasado todos los plazos para los traspasos de competencias al País Vasco y Navarra, unos plazos que el Gobierno puso "unilateralmente".

"Para el traspaso de las competencias de Tráfico ha Navarra dijeron seis meses y han pasado dos años. Es inaceptable", ha sentenciado, a la vez que le ha reprochado que impulse iniciativas que invaden competencias autonómicas y ha citado la Ley del Deporte que va justo en contra del compromiso de promover la representación internacional de Euskadi en este ámbito.

Pero también le ha pedido valentía en otros asuntos y ha cuestionado que Sánchez presente el suyo como un Gobierno "incómodo", cuando "a la hora de la verdad" no se atreve, por ejemplo a revisar la figura de la inviolabilidad del Rey, o ha "llevar hasta las últimas consecuencias" iniciativas para frenar a la denominada 'policía patriótica'.