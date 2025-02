Aitor Esteban niega una crisis con Ortuzar, de quien se declara "amigo", y ve al PNV "más unido que nunca"

En abril asumirá el liderazgo del partido y dejará el Congreso, pero seguirá negociando con el Gobierno y no echará de menos "la bronca"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido está "más unido que nunca" tras la primera vuelta del proceso de primarias que le llevará al liderazgo del partido y ha negado una ruptura con el actual presidente, Andoni Ortuzar, de quien se sigue declarando "amigo". El todavía diputado calcula que en abril tomará posesión, lo que le obligará a abandonar la Cámara baja, de la que no echará de menos "la bronca".

En los pasillos del Congreso, Aitor Esteban ha afirmado que afronta esta nueva tarea "con responsabilidad", pero ha pedido respetar el proceso electoral interno y la decisión final de las bases, que no se espera antes de finales de marzo.

"Estamos todavía en un proceso electoral y debemos todos un respeto a las normas del Partido Nacionalista Vasco y a su afiliación, que todavía está votando en sus organizaciones municipales. Y el fruto de lo que ellos decidan se verá a finales del mes de marzo en la Asamblea General que celebraremos", ha relatado.

EL PNV "NO SE IBA A DESPEDAZAR"

Mientras tanto, ha querido dejar claro que este relevo en la presidencia del PNV no ha supuesta ninguna ruptura interna: "La verdad es que no ha habido tensión". A su juicio, "el partido no se iba a despedazar en ningún caso" y lo que ha primado es una "absoluta tranquilidad entre la afiliación".

Y ha negado que la retirada de Ortuzar hubiera supuesto un enfrentamiento entre ambos: "Yo sigo siendo su amigo y él sigue siendo amigo mío", ha subrayado.

Según Esteban, lo que ha ocurrido es que su partido es "muy analógico", no "digital", que está "vivo" y "cree en su afiliación", que es "lo más importante" y que participa, vota y propone"; y tanto Ortuzar como él entendieron lo que lo que la militancia quería decir y se llegó a un acuerdo: "Él tomó la decisión que tomó y creo que las cosas se han encauzado y creo que tenemos al partido más unido que nunca", ha sentenciado.

NO SÓLO HACEN POLÍTICA EN EUSKADI

El diputado nacionalista no ha dado muchos más detalles de su futuro, aunque ha confirmado que, si finalmente es elegido presidente del PNV, deberá dejar el escaño del Congreso, aunque su labor no se limita a hacer política en Euskadi, sino también en Madrid.

"Probablemente no veré tanto a los diputados y les echaré de menos, pero seguro que los secretarios de Estado y los ministras no se van a librar de mí tan fácilmente", ha comentado, dando a entender que seguirá participando en las negociaciones con el Gobierno. Lo que no echará de menos, según ha reconocido, es la "bronca" del Congreso.