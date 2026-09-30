Albares acusa al PP de no tener "sentido de Estado" tras tumbar en el Senado el Tratado de Amistad con Francia

El Rey Felipe VI (3d) recibe al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (3i), en el Palacio de La Zarzuela, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado duramente al PP después de que el Senado tumbara gracias a su mayoría absoluta el Tratado de Amistad con Francia coincidiendo con la visita de Estado del presidente francés, Manuel Macron, acusándoles de no tener "sentido de Estado".

"El PP vuelve a sabotear el histórico Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en contra del beneficio de los españoles", ha sostenido Albares en un mensaje en redes sociales, denunciando que los de Alberto Núñez Feijóo "no tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea".

"Tampoco piensan en los intereses de España", ha reprochado el jefe de la diplomacia, para quien la propuesta de política exterior del PP "es entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo y debilitar Europa".

Así las cosas, Albares ha asegurado que el Gobierno sigue "trabajando para que el Tratado se apruebe en beneficio de nuestros ciudadanos, de la relación económica y de la construcción europea".

Sin embargo, pese a que el propio Macron quiso mostrarse optimista --"lo conseguiremos", dijo durante la cena de gala en el Palacio Real tras el varapalo en el Senado--, lo cierto es que el Gobierno tiene complicado lograr la ratificación del acuerdo.

DIFÍCIL RATIFICACIÓN

Al tratarse de un tratado internacional, es necesario el visto bueno tanto de Congreso, que ya lo dio en junio, como de Senado. El rechazo por parte de la Cámara Alta hace imposible su ratificación, a menos que se produzca algún cambio en el texto y el Gobierno lo remita nuevamente ante las Cortes.

Para ello, habría que llegar previamente a un acuerdo con Francia, donde cualquier enmienda en un tratado ya ratificado, como es el caso del de amistad con España, obligaría a someter el texto nuevamente a todo el proceso de ratificación.

El único escollo en España ha sido el artículo 2.4, en el que se estipula que un ministro francés podrá participar en el Consejo de Ministros español, y viceversa, con cierta periodicidad.

En el PP consideraron que esto era contrario a la Constitución, lo que les llevó a votar en contra en el Congreso en mayo de 2025, haciendo caer el texto, y llevar ante el Constitucional, desde el Senado, el tratado para certificar su tesis.

Entonces, el tribunal evitó pronunciarse, habida cuenta de que era imposible ratificarlo puesto que la Cámara Baja ya lo había rechazado. Sin embargo, la semana pasada el Constitucional dio su aval, dando por bueno el acuerdo interpretativo alcanzado entre los dos gobiernos y que aclara que el ministro francés no participará en el Consejo de Ministros propiamente dicho sino en una reunión ad hoc.

Fue precisamente este acuerdo entre Madrid y París el que facilitó que el Congreso aprobara el Tratado de Amistad en junio, gracias al apoyo de los socios parlamentarios pese a que tanto PP como Vox mantuvieron su rechazo.