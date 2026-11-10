Albares acusa al PP de "sabotear" el acuerdo sobre Gibraltar en la Eurocámara: "Van contra la vida de los gaditanos"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha acusado este martes al Partido Popular de querer "sabotear" el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar con su rechazo en el Parlamento Europeo, y ha asegurado que votar en contra de este pacto supone ir "contra la vida de los gaditanos", especialmente de los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar y de los 15.000 trabajadores transfronterizos que se benefician de su aplicación.

"Los eurodiputados del Partido Popular lo quieren sabotear (el acuerdo), como han intentado hacerlo desde el principio, quieren votar en contra de ese tratado en el Parlamento Europeo", ha denunciado en declaraciones a los medios desde Bruselas, aunque se ha mostrado confiado en que el pacto salga adelante pese a la oposición de los 'populares' españoles, al asegurar que su ratificación avanza "con normalidad" y que las perspectivas son "buenas".

Albares, que también es cabeza de lista del PSOE por Cádiz para las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha sostenido que la oposición de los 'populares' al acuerdo supone "un ataque y un sabotaje directo al bienestar de esos 300.000 gaditanos del Campo de Gibraltar" y de los 15.000 trabajadores que cruzan diariamente la frontera, así como a las oportunidades económicas que el pacto abre para municipios como La Línea de la Concepción y Algeciras.

"No comprendo que el Partido Popular vaya directamente contra la vida de los gaditanos, de los andaluces del Campo de Gibraltar, contra los trabajadores del puerto de Algeciras, contra los trabajadores transfronterizos", ha insistido, defendiendo que el acuerdo --que en principio se votará en el Parlamento Europeo el próximo 14 de diciembre-- permitirá mejorar la convivencia y favorecer la creación de empleo en toda la comarca.

El ministro ha explicado que aprovechará su visita a la capital comunitaria para reunirse con los responsables de la Comisión Europea encargados de gestionar el acuerdo, con el objetivo de "terminar de analizar" su aplicación y conseguir que "todos los comités técnicos se pongan ya definitivamente en marcha", después de que los primeros hayan comenzado a reunirse.

En paralelo, y pese a su acusación a la bancada del PP español, Albares ha destacado los avances en el proceso de aprobación definitiva del pacto en la Eurocámara, en donde se someterá a una primera votación de las comisiones parlamentarias competentes un día después de las elecciones en España, con el objetivo de que el voto definitivo se celebre en la sesión plenaria de diciembre.

"Estamos a punto de culminar ya la ratificación definitiva en el Parlamento Europeo. Todo avanza con normalidad, las perspectivas son buenas", ha celebrado, antes de señalar que el Gobierno está hablando "con todos los grupos políticos presentes" en la cámara para que respalden este acuerdo "histórico".

En este sentido, ha destacado que el puerto de Algeciras está registrando un incremento de su actividad como consecuencia del tránsito de mercancías con destino a Gibraltar, lo que, según ha explicado, se traduce en una mayor carga de trabajo y en oportunidades para generar empleo de calidad y reforzar la estabilidad laboral en la provincia de Cádiz.

EL PP VE GIBRALTAR "UNA CUESTIÓN DE ESTADO"

Los eurodiputados del Partido Popular ya anunciaron su rechazo al acuerdo al considerar que el Gobierno español ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía el Brexit para avanzar en la reivindicación de la soberanía española sobre Gibraltar, además de haber cedido capacidad de control sobre su aplicación y permitido mantener los desequilibrios fiscales y regulatorios entre el Peñón y los municipios vecinos.

En concreto, el eurodiputado 'popular' Francisco Millán Mon calificó el pacto de "gran oportunidad perdida" por no abordar la descolonización de Gibraltar, pese a que España disponía de derecho de veto sobre el acuerdo. "El Gobierno español no ha querido aprovechar la ocasión para progresar en la descolonización", lamentó el pasado mes de septiembre.

Asimismo, el PP criticó que el texto no vaya a someterse a la autorización de las Cortes Generales, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido y Gibraltar, al considerar que afecta a competencias españolas y que, por tanto, debería tramitarse como un acuerdo mixto. "Es un atropello que no pase por las Cortes", denunciaron los 'populares'.

Esta posición también queda recogida en el programa electoral del Partido Popular, presentado este martes, que considera Gibraltar "una cuestión de Estado". Los de Alberto Núñez Feijóo se comprometen a retomar "un diálogo responsable con Reino Unido" para revisar las consecuencias del acuerdo, al que reprocha no haber sido refrendado por el Parlamento español, y defienden que seguirán reivindicando la soberanía española sobre el Peñón, así como los intereses y la prosperidad del Campo de Gibraltar.