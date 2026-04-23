Albares asegura que "no puede ser" que la UE no haya dicho "absolutamente nada" contra los ataques de Israel en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la inauguración de la exposición 'Tiempo Juntos. 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe', a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que "no puede ser" que Europa no diga "absolutamente nada" contra los ataques de Israel en Líbano y ha advertido que la Unión Europea (UE) debe tener un "signo político fuerte".

"No puede ser es que Europa, que tiene que defender los derechos humanos, el derecho internacional, que tiene también que sumarse a los esfuerzos de paz, no diga algo", ha defendido el titular de Exteriores este miércoles en una entrevista en 'LaSexta' recogida por Europa Press.

Unas declaraciones que llegan después de que este martes la UE rechazase romper el Acuerdo de Asociación con Israel, como defiende el Gobierno de España. Albares ha asegurado que la iniciativa no prosperó porque se necesita la unanimidad de los Veintisiete y ha resaltado que hubo once países que se manifestaron a favor de "tomar alguna medida inmediatamente".

En este sentido, ha sostenido que la intención era "iniciar un proceso" y un "diálogo", y ha reivindicado que España "nunca había tenido una posición global" como la actual, "liderando" el rechazo a las acciones militares de Israel como lo hizo con Gaza, con la "guerra ilegal en Irán" y diciendo ahora al Estado hebreo que "tiene que ir a la diplomacia y no a la guerra".